 

DxOMark: Samsung Galaxy S24 Ultra оказался хуже iPhone 15 Pro Max в автономности

08.03.2024, 14:50, Разное
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Специалисты из лаборатории DxOMark провели тестирование автономности флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Результаты показали, что новинка значительно уступает по этому показателю как прошлогодней модели, так и конкуренту – iPhone 15 Pro Max.

При использовании социальных сетей Samsung Galaxy S24 Ultra проработал всего 7 часов и 45 минут, в то время как как Galaxy S23 Ultra и iPhone 15 Pro Max продемонстрировали впечатляющие результаты – 15 и почти 16 часов соответственно. Помимо этого было замечено, что использование GPS-навигации существенно сокращает время автономной работы устройства, хотя разрыв с предыдущей моделью и аппаратом Apple не столь значителен.

Однако в тестах на работу камеры Galaxy S24 Ultra продемонстрировал сопоставимые результаты с Galaxy S23 Ultra. В итоге, общий показатель автономности для Galaxy S24 Ultra составил 130 баллов, что ниже, чем у Galaxy S23 Ultra (142 балла) и iPhone 15 Pro Max (134 балла), а также ниже лидера рейтинга – Honor Magic6 Pro (157 баллов).

Что касается времени зарядки, Samsung Galaxy S24 Ultra полностью заряжается за 1 час и 27 минут через провод, а для полной беспроводной зарядки требуется 2 часа и 9 минут.


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