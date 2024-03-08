 

«Автостат»: Продажи новых автомобилей в РФ в феврале выросли на 85 процентов

08.03.2024, 12:35, Разное
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Продажи новых легковых автомобилей в РФ в феврале 2024 года увеличились на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема в 104 тыс. единиц. Лидерство сохранила марка Lada, увеличившая свои показатели на 33% – до 28,7 тыс. автомобилей. За ней следуют Geely, с ростом продаж в 3,8 раза, достигших 12,3 тыс. автомобилей, и Haval, увеличивший объемы в 2,4 раза – до 12 тыс. машин. Замыкают топ-5 бренды Chery (9,9 тыс., рост на 45,4%) и Changan (6 тыс., рост в 12,7 раза).

Помимо увеличения продаж наблюдается также рост средней стоимости запчастей для отечественных автомобилей. Согласно данным страховых компаний, в феврале 2024 года средняя цена запчастей по страховой корзине выросла на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, стоимость переднего крыла увеличилась на 62,7%, задних фонарей на 53%, колесных дисков на 9,5%, а задних левых дверей на 14,1%. Подушки безопасности прибавили в стоимости 37,2%.


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