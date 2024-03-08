«Нет ребёнка – сиди без подарков и цветов» – депутат Слуцкий призвал не поздравлять с 8 марта нерожавших женщин

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился ко всем российским мужчинам с призывом воздержаться от поздравления с 8 марта нерожавших женщин.

На взгляд кандидата в президенты, отказом от продолжения рода россиянки «предали свою женскую природу» и не заслуживают цветов и подарков в Международный женский день.

– В народе есть хорошая поговорка: не рожала — не баба, а если не баба, то с какого перепуга тратиться на цветы или иные гостинцы? Лучше 8 марта порадовать нормальных женщин, которые не поддались чуждой русскому человеку экстремистской идеологии чайлдфри, – написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Однопартийцы поддержали лидера ЛДПР и 8 марта проведут всероссийскую акцию «Женщина, исполни своё предназначение». В Международный женский день либер-демократы планируют выпустить несколько публикаций в социальных сетях о пользе деторождения, а также провести не менее тысячи разъяснительных бесед с нерожавшими россиянками.

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