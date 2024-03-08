 

«Нет ребёнка – сиди без подарков и цветов» – депутат Слуцкий призвал не поздравлять с 8 марта нерожавших женщин

08.03.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился ко всем российским мужчинам с призывом воздержаться от поздравления с 8 марта нерожавших женщин.

На взгляд кандидата в президенты, отказом от продолжения рода россиянки «предали свою женскую природу» и не заслуживают цветов и подарков в Международный женский день.

– В народе есть хорошая поговорка: не рожала — не баба, а если не баба, то с какого перепуга тратиться на цветы или иные гостинцы? Лучше 8 марта порадовать нормальных женщин, которые не поддались чуждой русскому человеку экстремистской идеологии чайлдфри, – написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Однопартийцы поддержали лидера ЛДПР и 8 марта проведут всероссийскую акцию «Женщина, исполни своё предназначение». В Международный женский день либер-демократы планируют выпустить несколько публикаций в социальных сетях о пользе деторождения, а также провести не менее тысячи разъяснительных бесед с нерожавшими россиянками.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Красноармейска уничтожен ЗРК “Пэтриот”

09.03 / Мнение: О чудесах украинских реалий на земле… Возможно — всё?

09.03 / Академики РАН выступили против временной передачи тела Ленина компартии РФ

09.03 / Ноутбук MacBook Air M3: Цены и Особенности в России

09.03 / Мнение: Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

09.03 / GSMArena: Realme Narzo 70 Pro получит стеклянный корпус и управление жестами

09.03 / После просмотра послания президента Федеральному собранию панда Катюша родила тройню

09.03 / Президент США обещает подписать закон о запрете TikTok

09.03 / Мнение: Розовые мечты Сергея Михеева

09.03 / Представлена новая линейка смартфонов Tecno Camon 30

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика