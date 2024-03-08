Минпромторг предложил эксперимент по маркировке презервативов

Минпромторг предложил осуществить эксперимент по маркировке медицинских изделий, среди которых презервативы, шприцы, медицинские маски, а также инкубаторы для новорожденных, аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии и искусственного дыхания, инфузионные системы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии (филлеры, косметические нити), пробирки и салфетки. Планируется начать эксперимент 1 сентября 2024 года и завершить его 31 августа 2025 года. Проект постановления об эксперименте опубликован на портале правовых актов.

Центр развития перспективных технологий будет выступать оператором проекта. Согласно информации из письма замминистра здравоохранения Сергея Глаголева в Минпромторг, Минздрав выразил положительное отношение к постановлению об эксперименте. Напомним, что в РФ уже действует маркировка отдельных медицинских товаров с 1 октября 2023 года, включая слуховые аппараты, компьютерные томографы и другие.