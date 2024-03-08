Мнение: О трагедии с Аллой Пугачёвой… Месть «Мордора» достала?

Случилось страшное ©

В это до сих пор сложно поверить. Казалось, ну уж её-то — не тронут.

Ан, нет. Сам бы не поверил в такое, но… Есть доказательства — фото, видео, скриншоты. Их становится всё больше в Сети.

А «окружение» молчит.

Хотя что оно может сказать в такой печальной ситуации?

Алла Пугачёва, «примадонна» советской и российской эстрады уже сама всё сказала.

Певцу Стасу Михайлову и тем, кто остался в России «чесать» на патриотической тематике. Пообещав вернуться и и высказать всё, она, не мешкая, припечатала сладкоголосого любимца российских женщин одним ёмким русским словом на букву «М» (но точно не “мужчиной”).

Что же тут страшного, быть может скажете вы. Ну, поцапались двое артистов, в шоу-бизнесе это «нормально». Ну выразилась без малого 75-летняя бабушка нецензурно — кто из нас без греха? В чём трагедия?

В этом…

Действительно, страшное видео. Жалкая попытка сарказма, лишённые жизненной силы глаза, натужный смех в конце… И новая, Бог весть какая по счёту пластика лица у сильно пожившей #женщины — как только хирурги решились взяться за скальпель? А за всем этим видна лютая тоска по переполненным залам, бурным овациям, толпам поклонников и прочим атрибутам былой славы, которую не заменят сборы по барам.

Действительно, страшный финал для женщины, последовательно превращающейся в озлобленную тётку и враждующуб со всеми и всем. С бывшей своей страной, с когда-то своим народом, с коллегами по цеху, с целым миром и со своим возрастом. Увы, в такой злобе намного больше от орков Мордора, чем от эльфов Валинора или хотя бы Ривенделла.

Да, не все #женщины могут красиво или хотя бы достойно принимать свой возраст.

Но почему именно у Аллы Пугачёвой это вышло наиболее недостойно и некрасиво?

Может, она и правда, оторвавшись от Родины, попала в секту?

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