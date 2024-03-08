Средство с высоким уровнем рН плюс витамин С: сочетания ингредиентов, которые приводят к повреждению кожного барьера

Уходовые средства делают кожу красивой и здоровой. Но если вы используете несколько продуктов, то необходимо обращать внимание на их состав и ингредиенты. Комбинации некоторых веществ могут оказать неблагоприятное воздействие на эпидермис. Мы расскажем о сочетаниях ингредиентов, которых нужно избегать, так как они приводят к повреждению кожного барьера.

Ретинол и альфа-гидроксикислота (AHA)

Ретинол представляет собой производное витамина A. Это омолаживающий ингредиент, который предотвращает старение кожи. Если эпидермис хорошо реагирует на это вещество, то оно может принести много пользы. Ретинол устраняет гиперпигментацию и усиливает выработку коллагена, что делает кожу упругой. Это средство используют на ночь 1-2 раза в неделю.

Важно помнить, что средства с ретинолом повышают фоточувствительность эпидермиса. Поэтому по утрам необходимо наносить солнцезащитный крем с достаточным уровнем SPF.

Ретинол нельзя сочетать с альфа-гидроксикислотой (AHA), которая является популярным средством для пилинга. Эти продукты усиливают действие друг друга. Это может привести к чрезмерному шелушению и раздражению кожи.

Ретинол и пероксид бензоила

Ретинол оказывает негативное воздействие на кожу в сочетании с пероксидом бензоила. Такая комбинация может серьезно навредить коже.

Пероксид бензоила является активным ингредиентом многих средств от угрей. Он уничтожает бактерии, вызывающие появление прыщей, и способствует заживлению рубцов от акне.

Ретинол тоже помогает бороться с прыщами. Он окисляется при взаимодействии с пероксидом бензоила. Эта реакция может привести к сильному раздражению и воспалению кожи. Кроме этого, подобная комбинация может пересушивать эпидермис.

Очищающее средство с высоким уровнем pH и витамин C

Витамин C содержится во многих уходовых продуктах. Он действует как антиоксидант, защищая эпидермис от свободных радикалов. Также он устраняет тусклость кожи и пигментные пятна.

Средства с витамином C следует использовать перед нанесением солнцезащитного крема. Это обеспечит более эффективную защиту от ультрафиолетовых лучей.

Уходовые продукты с витамином C нельзя использовать сразу после очищающих средств с высоким уровнем pH. Это может привести к сухости и зуду эпидермиса. Также кожа может утратить естественное сияние и стать тусклой.

Кроме этого такая комбинация снижает эффект от применения витамина C. Поэтому лучше отдавать предпочтение очищающим средствам с низким уровнем pH. Они подойдут даже для самой чувствительной кожи. Также полезно после очищения использовать тонеры, которые нейтрализуют pH эпидермиса.

Витамин C и ретинол

Ретинол оказывает мощное воздействие на кожу. Поэтому его применение требует особого внимания. Он несовместим не только с кислотой AHA и перекисью бензоила, но и витамином C.

Одновременное применение ретинола и витамина C приводит к покраснению, зуду и раздражению кожи. Эти продукты следует использовать в разное время дня.

Средства с ретинолом лучше наносить вечером перед сном. Это позволит избежать повышения чувствительности кожи к ультрафиолетовым лучам. Витамин C следует использовать утром или днем. Он защищает кожу от солнца и загрязнений.

AHA и пептиды

Как уже упоминалось, кислоты AHA используются для отшелушивающих процедур. Пептиды – это аминокислоты, которые обновляют, омолаживают и восстанавливают кожу. Они входят в состав сывороток и кремов для лица.

Совмещать эти два ингредиента нежелательно. Такая комбинация не навредит коже, но и пользы от нее не будет. Это связано с тем, что пептиды теряют активность при взаимодействии с кислотой AHA.

Фруктовые кислоты и эфирные масла

Ни в коем случае не наносите на кожу эфирные масла перед пилингом с фруктовыми кислотами. Растительные эфиры повышают впитывающие способности кожи. В результате во время отшелушивающих процедур фруктовые кислоты проникают на слишком большую глубину, что может привести к ожогу.