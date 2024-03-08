Рупор кремлевской пропаганды: Цель зафиксирована, но команды огонь не было

Да, Зеленского видят, но не убивают.

Потому что решение убивать или не убивать Зеленского, решение не военное, а политическое.

Приказа на ликвидацию Зеленского нет, поэтому и не стреляют. Поэтому и все байки про покушения на Зеленского ничего не стоят – нет такой команды. Поменяются приоритеты и будет команда – отслеживаемые кортежи Зеленского и его окружения сразу начнут вносить на огневое поражение.

PS. На фото, снятый российским БПЛА висевшим над Херсоном, кортеж Зеленского в Херсоне.

Как нетрудно догадаться, никаких проблем запустить по зафиксированной цели гиперзвуковую ракету из Крыма не составяла большого труда. Искандер с кассетной боевой частью здесь бы хорошо зашел. Но…

Поэтому Зеленский и катается спокойно, потому что знает, что его убивать не собираются. Во всяком случае на текущем этапе.

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