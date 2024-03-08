Маникюр со стразами снова в тренде: как модно украсить ноготки этой весной

Весной 2024 года в моду возвращается маникюр со стразами. Обычно женщины приберегают этот дизайн для вечеринок, гламурных мероприятий и других торжественных случаев. Однако этот нейл-арт более универсален. Некоторые его идеи подойдут и для повседневного образа. Мы расскажем, как модно украсить ногти стразами этой весной.

Серебро на нюдовом фоне

С наступлением весны обычно приходит время более яркого маникюра. Однако многие женщины предпочитают нюдовые оттенки в течение всего года. Если вы хотите внести больше разнообразия в сдержанный стиль, то дополните маникюр нейтральных оттенков серебристыми стразами.

Основа телесного цвета и мерцающие стразы создают баланс между сдержанностью и блеском. Такой дизайн особенно привлекательно выглядит на миндалевидных ногтях.

Радужные самоцветы

Некоторые поклонницы нюдового маникюра хотели бы внести в него больше весенних красок. Вы можете соединить в одном дизайне яркость и простоту.

Создайте однотонный маникюр вашего любимого нейтрального оттенка. Дополните его крошечными стразами разных цветов. Располагайте их по всей поверхности ногтевой пластины.

Золото и драгоценные камни

Маникюр с золотыми элементами и стразами поможет вам создать гламурный и праздничный образ. Он особенно привлекательно выглядит весной и летом, когда солнце подчеркивает блеск декора.

Создайте основу нейтрального цвета. Затем украсьте верхнюю половину ногтей хромированным золотистым лаком или блестками. Добавьте сверху стразы любого цвета и размера, в соответствии с вашими вкусами. Ваши ногти будут выглядеть как золотые украшения, инкрустированные драгоценными камнями.

Стразы разного цвета и формы

Если вам нравится максималистский стиль, то украсьте ногти большим количеством стразов разнообразных оттенков и форм. Такой дизайн особенно привлекательно выглядит на длинных ногтях.

Чтобы декор выглядел эффектно, используйте простую основу молочного, белого или нюдового цвета. Это позволит стразам быть в центре внимания.

Камень по дате рождения

У каждого человека есть свой камень-талисман по дате рождения. Вы можете украсить свои ногти стразами, напоминающими по внешнему виду этот кристалл.

Этот дизайн отличается сложностью. Найдите картинку с изображением вашего камня по дате рождения и покажите ее мастеру по маникюру. Вы можете создать украшение на всех ногтях или на одном акцентном.

Классический френч и стразы

Классический френч с белыми кончиками всегда остается в моде. Обычно этот маникюр используется в традиционном виде. Но весной вы можете привнести в него красочную изюминку.

Нанесите поверх френча небольшие разноцветные стразы. Они будут ярко выделяться на фоне нейтральной основы и белых кончиков.

Блестящая полоска на красном фоне

Весной этого года в моду вернется классический маникюр красного цвета. Большой популярностью также будут пользоваться принты в виде полосок. Вы можете объединить эти тренды в одном дизайне и добавить немного блестящих стразов.

Создайте на красном фоне блестящую вертикальную полоску из небольших стразов. Вы можете украсить таким образом все ногти или несколько акцентных.

Чтобы сделать маникюр еще более нарядным, сочетайте его с другими вертикальными принтами или мраморными узорами на красном фоне.

Серебристые стразы на бордовом фоне

Бордовый маникюр сам по себе выглядит роскошно и элегантно. Он будет еще более привлекательным, если вы дополните его блестящими серебристыми стразами на акцентном ногте.

Создайте однотонный бордовый маникюр. Когда лак высохнет, украсьте стразами основание и боковую часть акцентного ногтя. Блестящие элементы будут эффектно выделяться на бордовом фоне. Этот дизайн подойдет как для повседневного, так и для нарядного образа.

Мелкие стразы на черном фоне

Если вы ищете сдержанный, но современный дизайн для повседневного образа, то рассмотрите черный маникюр. Это вневременная классика, которая никогда не устареет.

Чтобы придать черному маникюру модный вид, добавьте по крошечному серебристому стразу на акцентные ногти. Вы можете расположить их у основания ногтевой пластины или на кончике.