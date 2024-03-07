Мнение: Креативные нефтяники

Вот, из тг-канала одного нефтехимика:

“Иногда энергоносители просто некуда девать. Например, в РФ стоит серьёзная проблема (постепенно и успешно решаемая) применения попутного нефтяного газа (ПНГ). ПНГ – это углеводородные газы, выделяющиеся из нефти при понижении давления, например при доставке её на поверхность. С ним много проблем. Во-первых, в нём много серы и его надо как-то обессеривать на месте, вдобавок в нём, как правило, кроме метана содержатся более тяжелые молекулы. То есть, в трубу его направить нельзя, а на каждом месторождении строить газоперерабатывающий завод просто нерентабельно. Поэтому его обычно сжигали на факеле просто так. Газпромнефть вышла из этой ситуации крайне элегантно. Они стали строить маленькие газовые электростанции и получать там электроэнергию. Поставлять с таких станций электричество в национальную сеть тоже нерентабельно, ведь для этого придётся строить огромную систему ЛЭП и трансформаторов на каждом месторождении. Поэтому они стали массово закупать видеокарты и просто майнить криптовалюты на практически бесплатном электричестве. Как видите, дешёвая энергия открывает перед экономикой все двери” (Георгий Обломов)

Ого! А вы спрашивали, отчего у России всё никак не кончаются деньги. А оно вон как, оказывается. Хитро придумано! Главное, что и нефть уже никакая не нужна.