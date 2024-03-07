Скандалы: Верните миллиард!

Инвестор судится с профсоюзами из-за не случившейся застройки Петровской косы

Несостоявшийся застройщик территории яхт-клуба на Петровской косе требует в суде с Федерации профсоюзов 1,2 млрд рублей. Во столько он оценил ущерб от приобретения активов, которые теперь превратились в тыкву. Право пользования «золотой» землей осталось за городом, что ставит крест на проекте редевелопмента. «Фонтанка» узнала, кто в этой истории истинный бенефициар и главный пострадавший.

ООО «Аврора» 29 февраля обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском в отношении Ленинградской федерации профсоюзов и Федерации независимых профсоюзов России. Компания требует взыскать с них чуть более 1,2 млрд рублей. В качестве третьего лица просит привлечь «Совкомбанк». Пока заявление к производству не принято.

Как писала «Фонтанка» ранее, «Аврора» приобрела активы Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов осенью 2021 года и передала их яхт-клубу в доверительное управление. Казалось, что в эпопее вокруг редевелопмента земель советских тружеников на Петровской косе, наконец, поставлена точка, но скоро она снова превратилась в многоточие.

В декабре 2022 года комитет имущественных отношений прекратил право бессрочного пользования землей, занятой яхт-клубом. Поводом послужил иск прокуратуры, в котором надзорный орган перечислял допущенные яхт-клубом нарушения: право бессрочной аренды не переоформлено на аренду или право собственности, участок используется не по целевому назначению, поскольку предоставлялся для строительства объектов спорта, а построены причалы для маломерных судов и ничего, кроме них, граждане лишены свободного доступа к береговой полосе, и вообще на территории грязно, следовало из материалов суда.

Обращение яхт-клуба совместно с «Авророй» в арбитраж в августе 2023 года закончилось поражением. Возможности обсудить ситуацию с Владимиром Дербиным, продавшим яхтенные активы, у действовавшего руководства клуба к тому моменту уже не было — незадолго до вынесения решения суда многолетний председатель Ленинградской федерации профсоюзов скончался. Как говорили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений, теперь вопросами развития территории яхт-клуба будут заниматься комитет по науке и высшей школе и комитет по физической культуре и спорту.

Структура собственников «Авроры» с тех пор претерпела изменения. У нее сменился генеральный директор и владелец. Раньше обе роли совмещал предприниматель Александр Винник. В феврале 2023 года вместо него владельцем 100-процентной доли в компании стало ООО «Морская база». Винник какое-то время продолжал быть гендиректором, но в октябре передал пост Алексею Прокофьеву.

«Морская база» — молодая компания относительно существующей 17 лет «Авроры». Она была зарегистрирована в октябре 2022 года. Ее гендиректором и единственным владельцем поначалу был Андрей Сак. Он же, к слову, с июля 2021 года возглавляет Петроградскую автобазу «Спецтранс», входившую в холдинг Владимира Хильченко «Созвездие Водолея». По данным «Фонтанки», сейчас миллиардер к ней отношения не имеет. В январе 2023 года новым собственником «Морской базы» стал ЗПИФ «Петровский о.». Состав пайщиков фонда не раскрывается, но управляет его делами ООО «Балтинвест УК». Эта компания снова возвращает повествование к Виннику. Ему в ней принадлежит 49,9%.

«Да, в этом смысле я продолжаю быть связанным с проектом, но существенно меньше, чем раньше», — сказал Винник в беседе с «Фонтанкой».

Правда, проекта, по его словам, никакого нет, есть вынужденные обстоятельства — нужно выполнять решение суда, а нынешний спор, инициированный новым менеджером «Авроры», связан со взысканием убытков.

«Если продавец нам продал не своё, то он должен нам вернуть и возместить убытки. Мы, к сожалению, вынуждены поступить так, как должны по результатам решения суда», — говорит бизнесмен.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в Ленинградскую федерацию профсоюзов.

Напрашивается предположение, что 1,2 миллиарда — сумма сделки между инвестором и профсоюзами, и, судя по привлечению «Совкомбанка», деньги заемные. При этом «официально звучало, что постройки трудящихся (общей площадью не менее 15 тыс. м2) на острове компания приобрела за 650 миллионов. Знакомый с ситуацией источник «Фонтанки» в бизнес-сообществе города предположил, что на самом деле сделка прошла по 1,2 млрд рублей, — именно во столько, по его сведениям, оценивались активы профсоюзов, — хотя декларировалось иное. В дополнительные 600 миллионов могли оценить право бессрочного пользования землей, которое в итоге было отозвано у профсоюзного яхт-клуба по решению суда.

Собеседник отмечает, что инвестор планировал изменить вид разрешенного использования земли так, чтобы на ней можно было построить жилье, но «переоценил свои возможности». «Если бы он разобрался, у него получился бы шикарный участок земли. Самый элитный! Сумма сделки в общей сложности, я думаю, что почти под 2 миллиарда. Но без земли. Он думал, что оформит её за некие деньги, но оформить из-за города не получилось», — описывает ситуацию со своего ракурса источник.

Предприниматель также добавляет, что проект редевелопмента Петровской косы стар и хорошо известен, но это «высокорисковая спекуляция», что в совокупности с бесконечными спорами за территорию отпугивало проявлявших к нему интерес крупных инвесторов, среди которых одно время был «Газпром». «Тем более, с учетом того, что с городом у профсоюзов были не очень хорошие отношения», — подчеркивает собеседник.

Бенефициаром проекта и, соответственно, главным пострадавшим в этой истории человеком участники рынка называют не Александра Винника, а предпринимателя Дмитрия Мисюру, которого первый представляет. Участие бизнесмена в борьбе за Петровскую косу «Фонтанке» подтвердили два крупных петербургских бизнесмена. «Врут», — сообщил корреспонденту сам Мисюра.

Меж тем из открытых источников следует, что с Винником он пересекался в другом проекте. Пресса называла Мисюру контролирующим акционером АО «Кожа». Это бывший непрофильный актив «Ростеха», от которого госкорпорация избавилась. Контролировал бизнесмен его через ООО «Васильевский девелопмент», которое, в свою очередь, на 100% принадлежит ЗАО «Санаторий «Чёрная речка»». С марта 2022 года «Кожу» возглавлял Винник. Он и ликвидировал организацию в феврале 2023-го.

Наследником АО «Кожа» стало ООО «Кожа СПБ», принадлежащее ЗПИФ «Кварк 4», который также находится под управлением «Балтинвест УК». Чуть более года назад застройщик Setl Group заявил о планах выкупить у предприятия две исторические постройки на Васильевском острове, отреставрировать их и приспособить к современному использованию.

Санаторий «Черная речка» приносит по 300 млн рублей выручки в год и более 40 млн чистой прибыли (по данным за 2022 год). В прошлом он также принадлежал профсоюзам. В ноябре 1992 года Ленинградская федерация профсоюзов и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подписали договор, в соответствии с которым имущество санатория было разделено между ЛФП и ФНПР в пропорции 80% и 20% соответственно. В 2013 году между Дмитрием Мисюрой и Владимиром Дербиным произошел конфликт, ставший публичным после обращения последнего в Следственный комитет. Контролируемой Мисюрой компании на тот момент принадлежали 50% санатория. Как излагал бизнесмен в разговоре с «Фонтанкой» свою версию конфликта, Дербин требовал выкупить оставшиеся 50% у федерации за 400 млн рублей при рыночной цене в 70 миллионов, а в СК обратился, чтобы надавить на несогласного.

Следком тогда возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого расследовалось хищение у профсоюзов 10 объектов недвижимости — построек санатория. В 2014 году расследование приостановили в связи с невозможностью найти тех, кого следовало бы привлечь к уголовной ответственности.

Евгения Горбунова

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”