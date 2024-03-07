Рупор кремлевской пропаганды: Кульминация стратегии окружения России

Кульминация стратегии окружения России

Вы, возможно, читали или слышали о волнении, которое последовало после того, как Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров в Париже на прошлой неделе. На последующем брифинге для прессы президент Франции допустил, что НАТО может в какой-то момент направить войска в Украину, чтобы присоединиться к борьбе с российскими вооруженными силами.

Прежде чем я продолжу, позвольте мне предложить пару мыслей, которые читатели могут припрятать где-нибудь в уголках своего сознания для последующего рассмотрения.

Во-первых, вмешательство России в Украину два года назад в прошлом месяце не было спровоцированным. Во-вторых, все разговоры Кремля об угрозе со стороны НАТО у его юго-западной границы – не что иное, как искажение и паранойя “путинской России”, как мы теперь должны называть Российскую Федерацию.

Так было в Париже на прошлой неделе. На пресс-конференции по итогам саммита Макрона спросили, рассматривают ли западные покровители Украины возможность ввода войск в Украину. Президент Франции ответил, что, хотя европейские лидеры не достигли какого-либо соглашения, эта идея, безусловно, обсуждалась, когда они собрались в Елисейском дворце.

А потом это:

“Ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы помешать России выиграть эту войну ”.

Немедленно последовали энергичные возражения. Британцы, испанцы, итальянцы, поляки, словаки, венгры: все они так многословно сказали: “Ни за что”. Даже Йенс Столтенберг, военный министр НАТО, возразил против утверждения Макрона.

Никто не высказывался по этому поводу более категорично, чем Олаф Шольц. “То, о чем мы договорились между собой с самого начала, применимо и к будущему, – говорит канцлер Германии, – а именно, что на украинской земле не будет наземных войск, никаких солдат, посланных туда европейскими странами или государствами НАТО”.

Хорошо, но на том же саммите присутствующие присоединились к поддержке отправки украинцам ракет дальнего радиуса действия – оружия, полностью способного достичь городов, электросетей, промышленных предприятий и других целей в глубине России. Итак: никаких войск, много наступательной техники.

Встреча в Париже ускорила важный момент истины, если это можно так назвать. Шольц, который политически находится на острие ножа, отчасти из-за поддержки его правительством Украины, сразу же заявил, что Германия не отправит свои ракеты большой дальности Taurus на Украину, потому что немецким войскам придется отправиться с ними, поскольку украинцы не смогут управлять ими самостоятельно.

Посмотрите на британцев, неделикатно добавил Шольц. Когда они посылают свои ракеты Storm Shadow (и я должен сказать, мне нравятся названия, которые западные специалисты по арсеналам придумывают для этих вещей). Британский персонал должен отправиться с ними.

Фу! Какая неосмотрительность.

Как сообщил Стивен Брайен в своем информационном бюллетенеОружие и стратегия", "Британцы подняли шум и обвинили Шольца в ‘вопиющем злоупотреблении разведданными’. ”Злоупотребление разведданными для меня в новинку, но неважно. Брайен, который внимательно следит за этими вопросами как бывший чиновник Министерства обороны, продолжил:

“Шольц подтвердил то, что всем уже известно, что офицеры и обученный персонал НАТО находятся в Украине с таким оружием, как системы противовоздушной обороны Patriot и NASAM, реактивная система залпового огня HIMARS, британско–французская крылатая ракета Storm Shadow (SCALP-НАПРИМЕР, во Франции) и многие другие сложные вооружения, предоставленные Украине”.

Там у нас это есть – или было, пусть и тайно, в течение длительного времени.

На прошлой неделе "Нью-Йорк Таймс" опубликовала обширную статью о присутствии и программах Центрального разведывательного управления в Украине, которые насчитывают по меньшей мере десятилетие и почти наверняка намного больше.

Это включает в себя целый архипелаг подповерхностных центров слежения, наведения и связи, которые агентство создало и теперь помогает работать украинским разведывательным службам, дюжина из которых расположены вдоль границы Украины с Россией.

Еще один случай, когда тайное стало явным, в деле Times преднамеренно. Как отмечал ваш обозреватель в другом месте, репортеры Times никогда не смогли бы раскопать деятельность ЦРУ в Украине, если бы агентство не решило устроить им экскурсию с гидом.

Затем есть западные наемники и другие лица с неопределенным статусом. Естественно, точного подсчета их нет, но они определенно исчисляются тысячами — американцы, британцы, французы, немцы, поляки, румыны и те, у кого есть вы.

В середине января русские объявили, что обстреляли отель в Харькове, который служил базой для французских “добровольцев”, как принято выражаться, убив 60 из них. Париж назвал это “дезинформацией”, этой полезной уловкой для неудобного раскрытия информации.

Но Москва немедленно вызвала посла Франции, чтобы пожаловаться на “растущее участие Парижа в конфликте из-за Украины”. Фигурируют ли подобные вещи в какой-либо операции по дезинформации, о которой вы когда-либо слышали?

Немыслимо, по крайней мере, на мой взгляд, чтобы эти недавние разоблачения полностью описывали тайную деятельность Запада на Украине. Конечно, это больше, чем нам говорили. Но давайте рассмотрим то, что на сегодняшний день было открыто.

Стивен Брайен лучше всего излагает точку зрения, которая должна быть высказана в связи с этими фактами буквально на местах. “Если НАТО так категорически против отправки войск на Украину, ” спрашивает он, – почему НАТО не требует, чтобы уже находящиеся там солдаты были отправлены домой?”

Отличный вопрос. Мой ответ: Западные державы, чрезмерно увлеченные конфронтацией Украины с Россией, паникуют, поскольку Вооруженные силы Украины отступают перед лицом наступления России и по мере того, как поддержка этого безумия ослабевает по обе стороны Атлантики.

Во всяком случае, скрытое присутствие западного персонала на Украине может увеличиться.

Очевидно, что Украина проигрывает свою войну против России, причем более быстрыми темпами, чем, похоже, ожидало большинство аналитиков даже прошлой осенью. Сейчас я читаю сообщения о том, что окончательный крах ВСУ может произойти примерно через три месяца.

Вы должны задаться вопросом, что же тогда. Пулитцеровский мир признает Times за совершенно ужасный репортаж об Украине с одной или двумя из тех нелепых премий, которыми крупные ежедневные издания делятся между собой. Всем тем неонацистам, которых Times эвфемизирует как “элитных коммандос” ВСУ, придется отрабатывать свою патологическую русофобию каким-то другим способом.

Странное, разрозненное присутствие Запада в Украине: это не будет выглядеть по-прежнему. Но это никуда не денется. И вот мы подходим к правде, лежащей в основе этого недавнего потока разоблачений.

Дело вот в чем. Русские — “Путин”, если хотите, — были правы с самого начала. Украинский кризис – это всего лишь последняя фаза долгой кампании Запада по окружению Российской Федерации до ее границ, дестабилизации и, наконец, ниспровержению ее. Смена режима в Москве была и остается конечной целью.

Это не война в защиту “украинской демократии” — фраза, которая вызывает либо смех, либо другие действия. Это опосредованная война Запада, от начала до конца, украинцев цинично выставляют пушечным мясом, марионетками, которыми можно пользоваться.

У России не было выбора, когда она вмешалась два года назад, и это после восьмилетнего терпения, когда европейцы — я имею в виду Германию и Францию — нарушили все данные ими обещания поддержать урегулирование. Американцы не нарушили никаких обещаний, потому что они никогда их не давали — а если бы и давали, никто бы не воспринял их всерьез.

Я прихожу к суждению, которое высказал, когда война, начавшаяся в 2014 году, переросла в открытый конфликт два года назад. Вмешательство России было прискорбным, но необходимым. Я придерживался этой точки зрения еще в 2022 году. Недавно я узнал, что это зафиксировано в файлах некоторых европейских спецслужб, как будто это серьезное нарушение.

Это так же верно сейчас, как и тогда. Все, что мы по крупицам узнаем о различных тайных действиях западных держав в печальном, несостоявшемся государстве, которое они многое разрушили, подтверждает это.

(с) Патрик Лоуренс, много лет работавший корреспондентом за границей, в основном в The International Herald Tribune, является обозревателем, эссеистом, лектором и автором, в последнее время – книги "Журналисты и их тени", доступной в Clarity Press или на Amazon. Среди других книг – "Времени больше нет: американцы после американского века".

https://consortiumnews.com/2024/03/06/patrick-lawrence-the-russians-in-ukraine/ – цинк

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