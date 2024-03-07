 

GizmoChina: Vivo Pad 3 Pro получит 13-дюймовый экран и Dimensity 9300

07.03.2024, 19:40, Разное
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Инсайдер Digital Chat Station обнародовал подробности о предстоящем Android-планшете Vivo Pad 3 Pro.

В Vivo Pad 3 Pro будет установлен 12,95-дюймовый ЖК-экран с разрешением 3K (3096 x 2064 пикселей) и частотой обновления до 144 Гц. Батарея емкостью 11 500 мАч поддерживает быструю зарядку до 80 Вт. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 9300 и иметь 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.

Ожидается, что Vivo Pad 3 Pro получит новую ОС OriginOS, основанную на Android 14, также она обеспечивает бесшовную синхронизацию с другими устройствами компании. Планшет будет иметь две камеры: 13-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Ожидается, что новый Vivo Pad 3 Pro скоро будет представлен в Китае.


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