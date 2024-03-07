Скандалы: Фокусы Бени

Как в разгар СВО украинский олигарх Коломойский* зарабатывал в России миллиарды

У бывшего украинского миллиардера Коломойского* сплошные неприятности. На родине он находится в СИЗО с перспективой сесть на 12 лет, а в РФ его признали экстремистом и лишили последних активов. Что он потерял в России?

На днях в России изъяли последние известные бизнес-активы украинского олигарха-русофоба Игоря Коломойского*. В начале марта Кошехабльский районный суд Республики Адыгея удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к коммерсанту и связанным с ним лицам о запрете их деятельности на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооружённых формирований Украины.

В соответствии с решением суда их найденное в России имущество обращено в доход государства. У ответчиков изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы общей площадью 5,5 тыс. кв. м, а также 494 земельных участка сельхозназначения (5,6 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях. Общая стоимость земли Коломойского* с товарищами на рынке сейчас оценивается в сумму свыше 6 млрд рублей.

Кроме того, изъято два юрлица, работающих в Адыгее. Речь идёт о газодобывающем предприятии «Южгазэнерджи» с ежегодной выручкой 1,5–2 млрд рублей, а также о предприятии общественного питания «Кейтеринг-Юг», выручающем до 30 млн рублей ежегодно.

Как менеджмент «Южгазэнерджи» боролся с владельцами предприятия

Обеими российскими компаниями бывший украинский олигарх владел через свои иностранные активы: голландскую фирму Adygea Gas B.V. и британскую Page Gas Ltd. Они подчинены британской JKX OIL & GAS LIMITED. В списках документов, отражающих изменения среди собственников и менеджмента головной компании, Life.ru обнаружил запись, в которой указано, что юрлицо находилось под «существенным контролем» Коломойского* с января 2022 по июль 2023 года.

После этого у бывшего олигарха на родине случились крупные неприятности: Шевченковский районный суд Киева предъявил бизнесмену обвинение в легализации имущества, полученного мошенническим путём в 2013–2020 годах, на сумму более полумиллиарда гривен (около 1,3 млрд рублей, или 13,5 млн долларов по текущему курсу валют) и отправил его в СИЗО.

В это же время «Южгазэнерджи» начала судебные тяжбы со своими владельцами за живучесть предприятия. Несколько аффилированных с уходящей из России JKX OIL & GAS LIMITED компаний в августе 2023 года попытались напоследок «раздерибанить» российский актив.

Формальным основанием для этого стали десятки займов, выданных российской дочке JKX OIL & GAS LIMITED в 2006–2010 годах, а также якобы оказываемые ей вплоть до 2017 года различные услуги. Иностранцы заявили, что все деньги, оборудование и материалы для работы, что они вложили в «Южгазэнерджи», они вкладывали на заёмной основе. Таким образом у предприятия могли возникнуть огромные долги со всеми вытекающими из этого последствиями.

В результате к концу 2023 года российские арбитражные суды один за одним сначала приостановили корпоративные права владельцев газодобывающей компании, запретили передавать свои обязанности, а также долги «Южгазэнерджи» другим фирмам, а на днях и вовсе изъяли всё имущество российского предприятия у иностранцев.

Как Коломойский* стал русофобом

Не сработавшая схема разворовывания «Южгазэнерджи» вполне в духе Коломойского*. На Украине от подобных рейдерских замашек финансово-промышленной группы «Приват», если верить местным журналистам, пострадали десятки, если не сотни, крупных промышленных предприятий.

Здесь он давно имеет репутацию безжалостного, беспринципного и хитрого воротилы и «крупнейшего рейдера Украины». А однажды «коммерческую жилку» Бени (так на Украине называют Игоря Коломойского*) оценил и президент России Владимир Путин.

— Уникальный проходимец, — заявил глава государства в 2014 году. — Он даже нашего олигарха Абрамовича надул два или три года назад; как говорят у нас в кругах просвещённой интеллигенции, «кинул». Абрамович заплатил Коломойскому* большую сумму, но тот… сделку не довёл, прикарманил денежки.

В 2014 году после кровавого Майдана в Киеве к власти пришла хунта, а сам олигарх занял кресло губернатора Днепропетровской области. За короткое время своих полномочий он успел прославиться как последовательный и безжалостный русофоб.

Первым делом он катком прошёлся по родному для него региону: организовывал националистические дружины, избивавшие на улицах людей с георгиевскими лентами, перевёз в город штаб «Правого сектора», здесь же обустроил нацистам тренировочные базы.

Помощники Коломойского* занимались формированием добровольческих батальонов типа «Азов»**, «Айдар»**, «Днепр-1», «Донбасс», «Шахтёрск» и других. Туда набирались отъявленные отморозки и садисты, залившие кровью Луганскую и Донецкую области.

В это же время состояние олигарха, по версии журнала Forbes, составляло 1,8 млрд долларов. К тому моменту в его группу «Приват» входило более 100 украинских и зарубежных предприятий.

Какие ещё у олигарха были активы в России

Русофобия и возбуждённое против него уголовное дело по особо тяжкой статье 210 УК РФ «Создание и участие в организованном преступном сообществе», по которой олигарху может грозить пожизненный срок, никак не мешали Коломойскому* наживаться на России.

Кроме уже упомянутых предприятий в Адыгее, коммерческой недвижимости в Москве и земельных участков в центральных областях, с 1994 года и ещё какое-то время после Майдана у нас продолжал работать «Приватбанк», а его сайт до сих пор доступен для пользователей Сети. Из данных страницы можно узнать, что в стране банк работал в 25 регионах, здесь у него было 155 отделений и 2,5 тыс. сотрудников.

А ещё одно из аффилированных с Коломойским* предприятий находится в Ленинградской области — городе Сестрорецке. Здесь расположен завод по выращиванию искусственных алмазов. Производство было запущено в 2014 году, владеет заводом российская компания New Diamond Technology. Дела идут неплохо: в 2021–2022 годах выручка фирмы составляла 700–800 млн рублей.

Владелец фирмы — люксембургская компания Mineral Assets Corporation S.A. Ею в равных долях владеют два бизнесмена. Один из них — Теймураз Хихинашвили — российский коммерсант, выходец из грузинского Кутаиси, имеющий интересы в нефтяном секторе экономики.

Второй — Тимур Миндич — крупный украинский бизнесмен, владелец шоу Владимира Зеленского «95-й квартал» и… несостоявшийся зять Коломойского*. Как однажды рассказал опальный олигарх, именно Миндич и познакомил бизнесмена с его будущим тюремщиком.

Что сейчас с Коломойским*

Перспективы у бывшего олигарха совсем не радостные. За прошлый год он лишился большинства активов, гражданства, свободы и статуса долларового миллиардера. По последним данным, состояние Коломойского* сейчас насчитывает всего около 850 млн долларов.

Процесс лишения активов ещё не закончен: буквально пару месяцев назад бывший актив олигарха — «Приватбанк» — отсудил 245 бензоколонок из 950 принадлежащих бизнесмену. При этом сам Коломойский по-прежнему находится в СИЗО, куда попал в самом конце августа прошлого года. Ему снова продлили срок содержания — до 25 апреля 2024 года.

Игорю Коломойскому вменяют незаконный вывод более 500 миллионов гривен за границу с 2013 по 2022 год. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём.

* Внесён в России в реестр террористов и экстремистов.

** Запрещённые в России террористические организации.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Life.ru”