Мнение: В США предпочитают животных

Америка, которую мы знали, умирает. Характерный штрих времени — в Калифорнии собираются заставить владельцев недвижимости сдавать квартиры семьям с животными (ссылка).

Законопроект AB 2216, внесенный членом Демократической ассамблеи Мэттом Хейни… [призван] запретить владельцам недвижимости спрашивать о домашних животных в заявках, запретить [повышать аренду за наличие животных] и ограничить депозиты за домашних животных.

Законодательство, спонсируемое Гуманным обществом Соединенных Штатов, направлено на решение большой проблемы, которую, по словам Хейни, он видит в мире аренды жилья: переизбыток арендаторов с домашними животными и нехватка арендодателей, готовых их принять.

«Двухуровневая система, которая наказывает людей за то, что у них есть домашние животные, или относится к ним по-другому, или возлагает на них большую нагрузку только из-за этого факта, должна быть запрещена законом», — сказал Хейни.

Закон с большой долей вероятности будет принят, так как он хорошо ложится на современную повестку Запада. Одна из глав повестки утверждает, что домашние животные — это «новые дети». Старшее поколение (бумеры) заводили трёх детей, миллениалы — одного, а молодёжь заводит вместо ребёнка кошку или собаку. Вот, к примеру, выдержки из типичной статьи с сайта типичной западной женозащитной организации (ссылка):

Многие недавние исследования показывают, что домашние животные в последние годы стали популярной заменой родительских обязанностей. По словам Эрики Базиль из Жазварез Петс, 61% молодых людей в возрасте до 40 лет согласны с тем, что домашние животные — это новые дети.

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Молодое поколение, особенно миллениалы, обращаются к домашним животным как к доступному варианту общения и эмоциональной поддержки: 7 из 10 молодых людей поколения Z предпочитают завести домашнее животное, а не собственных детей.

В то время как владение домашними животными остается дорогостоящим, большинство владельцев готовы отдавать значительную часть своих доходов за своих пушистых друзей вместо того, чтобы заводить детей. По некоторым оценкам, владельцы домашних животных поколения миллениум выделяют на содержание своих питомцев 216 долларов в месяц и тратят примерно 198 долларов, что отражает более широкий ассортимент товаров для домашних животных, доступных сегодня онлайн и в обычных магазинах. Но на что обращают внимание родители домашних животных, когда дело доходит до покупки товаров для своих любимых животных?

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Зооиндустрия все больше очеловечивает домашних животных, и эта тенденция не имеет никаких признаков замедления. По мере роста отрасли растет и разнообразие продуктов, доступных владельцам домашних животных. Когда дело доходит до выбора игрушек для своих животных, родители домашних животных ищут товары, которые соответствуют их стилю игры и обеспечивают удовольствие и безопасность для своих любимых питомцев. Домашние животные становятся все больше и больше похожими на детей для своих владельцев, которые хотят для них самого лучшего во всех отношениях. Зооиндустрия проделала огромную работу, чтобы не отставать от этой тенденции, еще больше очеловечивая домашних животных…

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Этот статья вдохновлена вебинаром [нашего фонда] «Почему домашние животные — это новые дети». Смотрите его в видеотеке [там-то].

Обратите внимание, как работает пропаганда: она прямо и грубо называет хозяев домашних животных их родителями. Это не карикатурное сюсюканье, как можно было бы подумать, а повестка — часть борьбы с «перенаселением» планеты, важная ступень в разрушении института семьи.

Ступень, кстати, не последняя, заменой детей на собак дело не ограничится. Более глубокие стадии болезни мы уже наблюдаем и на Западе, и в России. У нас в чём-то ситуация даже хуже, так как в России традиционные ценности начали рушить на 50 лет раньше, в 1917 году. Более конкретно, вслед за заменой детей на домашних животных народу предлагают вот что:

— замену мужа на государство, которое кормит, защищает и радует деньгами, в итоге платит пенсию;

— замену жены на удалённый доступ к сочной стримерше с ОнлиФанс, которую можно содержать в обмен на интимные фото, удовлетворяя свой мужской инстинкт;

— замену реальных кошек с собаками на менее прихотливых питомцев: скажем, на камни (пример).

Нельзя вот так просто сказать родителям из плаката «Американская мечта» 1960-х годов: «вам не нужны трое детей, заведите вместо них камень». Слона надо есть бутербродами. Сначала объяснить, что хватит и одного ребёнка вместо трёх. Потом — что кошка ничем не хуже человеческого детёныша. Потом уже можно постепенно предлагать в качестве питомца и камень…

В России депутаты доблестно бьются с радужным злом, и уже даже признали идеологию HDTV+ экстремистской, но это всего лишь одна из голов гидры, пусть и самая яркая из всех. Конкретно эту голову придушили, она уже хрипит. Но убедительной победы не вышло, так как при этом допустили три серьёзных ошибки.

Во-первых, сильно перегнули палку, внушив страх и тревогу значительной доле нормальных граждан со специфическими вкусами. Следовало чётко отделить отделить мух от котлет: пропаганда запрещена, радужные флаги запрещены, а вот закрытые клубы по интересам и тому подобные частные загончики — разрешены и охраняются полицией. Наше общество проиграет, если талантливый логик-криптограф, который мог бы приносить пользу стране, переедет в срамную Европу, совершит Роскомнадзор или запишется в ряды проамериканских экстремистов. Скажу больше: вот этот условный криптограф — тоже гражданин России, и у него тоже есть права, и государство не должно бить его сапогом по спине, если он не вредит обществу и не нарушает закон.

Во-вторых, далеко не все охотники на радугобесов являются порядочными людьми. Среди них много агрессивных дураков и много циничных комиссаров, которые делают карьеру на травле. Как показывает исторический опыт, эта опасная публика в конечном счёте приносит больше вреда, чем пользы — в том числе и тем, на чьей стороне она якобы выступает. Напомню, что перверты в перьях, которых запускают резвиться в американские школы, появились не на пустом месте: это прямое следствие борьбы «неравнодушных людей» за всё хорошее и против всего плохого.

В-третьих, сосредоточившись на одной голове гидры Сороса, мы забыли про остальные головы. Да, адепты Сороса могут разрушить традиционную семью, столкнув молодёжь по скользкому склону в содомское ущелье. Однако ведь это всего лишь один из способов, а есть и другие:

1. Пропагандировать чайлд-фри, высмеивая я-же-матерей.

2. Распространять воинствующий атеизм, вычёсывая чувство собственной важности у зрителей «образовательных» роликов на Ютубе. «Я смотрю научно-популярные лекции, я умный человек, не то что эти тупые веруны».

3. Рассказывать, что подросток — это теперь до 30 лет, а молодость — до 45 лет. В молодости надо путешествовать, искать себя и наслаждаться жизнью, а первый брак — это уже после 45.

4. Бороться с проклятым капитализмом, который не позволяет заводить семью и детей, пока у тебя не будет как минимум трёхкомнатной квартиры в хорошем районе и пассивного дохода в 5 средних зарплат по региону.

5. Завышать стандарты, объясняя юным простушкам, что они достойны принца на белом коне, тогда как Вася-в-запасе — не брачный материал, а бесплатный мастер по ремонту, кошелёк на ножках и мальчишка для мелких услуг.

6. Рекламировать оскопление как способ решить все житейские проблемы, а вазэктомию — как новую степень свободы для современного мужчины.

7. Публиковать «научные» исследования, согласно которым домашние животные — это новые дети, и, следовательно, абсолютно нормально сдвинуть посещение роддома на отдалённое будущее, а пока что с всей ответственностью завести себе кота.

Живых котов, повторюсь, тоже в итоге попытаются ущучить. У Джорджа Мартина есть знаменитая серия фантастических рассказов, «Путешествия Тафа», он там живописал визит на перенаселённую планету, в которой избавились от всех домашних животных, чтобы они не потребляли лишних ресурсов:

Толли Мьюн почти его не слушала. Она уставилась в низ голографического изображения, где вдруг появилось маленькое волосатое черно-белое существо. У неё слегка пересохло в горле.

— Таф, — сказала она. — Извините меня, но о вашу ногу трется какой-то паршивый вредитель. — Она отпила пива.

Хэвиланд Таф нагнулся и поднял животное.

— Кошек нельзя относить к вредителям, Начальник порта Мьюн, — сказал он. — На самом деле кошка — непримиримый враг многих вредителей и паразитов, и это лишь одно из множества полезных и удивительных качеств этих чудесных животных. Известно ли вам, что когда-то люди почитали кошек как богов? Это Паника.

Таф усадил кошку на руки и начал поглаживать ее черно-белый мех; Паника замурлыкала.

— О, — произнесла Толли Мьюн. — Домашнее животное, так их, кажется, называют? На С’атлэме есть только скот, но некоторые пилоты привозят с собой домашних животных. Не выпускайте свою… кошку, да?

— Да, — ответил Таф.

— Так вот, не выпускайте её из корабля. Помню, когда-то, когда я была еще заместителем Н.П., у нас случился ужасный скандал… У одного слегка тронутого пилота потерялся его любимец как раз тогда, когда прибыл посол одной из нечеловеческих цивилизаций, и наша охрана приняла одного за другого. Вы не представляете, что тут было!

Это 1985 год. Как видите, тема борьбы с перенаселением была модной уже тогда. Сейчас мы наблюдаем дальнейшее развитие идей, которые давно уже доминируют на Западе. В России, повторюсь, эти идеи тоже весьма сильны.

Вернёмся к законопроекту о принуждении лендлордов терпеть животных в своих квартирах. Причины, по которым калифорнийские депутаты озаботились защитой прав животных, я уже обрисовал выше. Однако у законопроекта есть и вторая важная составляющая: атака на собственность.

Современная американская повестка является по сути своей марксистской, то есть всегда занимает сторону «слабых» и «угнетённых», идёт ли речь о пролетариях или о характерного вида джентльменах в кожаных портупеях на голое тело. В истории со сдачей жилья сильная сторона — это владелец недвижимости, капиталист-лендлорд, а слабая сторона — это животное и его хозяева, у которых нет собственных квадратных футов.

Общество США под влиянием повестки серьёзно люмпенизировалось в моральном плане, так что зависть и ненависть к тем, у кого есть деньги, считается там теперь не позорной, а благородной. Поэтому законопроект, направленный на деградацию права собственности, является вкусной костью для американских шариковых, которые ненавидят лендлордов за то, что каждый месяц перечисляют им деньги за аренду. Про ненависть — не художественное преувеличение, в США действительно есть сейчас такая проблема.

Таким образом, законопроект хорош со всех сторон. Он позволяет и порадовать электорат, и нанести удар по институту семьи, и пошатать право собственности — краеугольный камень капитализма. Примут конкретно этот законопроект, или нет, я не знаю: я не разбираюсь в региональной политике Калифорнии. Однако я знаю, что сделал бы на месте лендлордов в США. Я бы распродал недвижимость, рассчитанную на средний класс, и вложился бы в недвижимость для одиноких люмпенов: какие-нибудь студии в плохих районах, трейлер-парки и тому подобное. Во-первых, марксизм позаботится о том, чтобы бедных в США было много. Во-вторых, какой смысл иметь ухоженный дом со стильным ремонтом, если местные власти всё равно заставят запустить туда свору мохнатых осквернителей?

Вместо завершения поста замечу, что я люблю домашних животных: и кошек, и собак, и других млекопитающих, от хомяков до лошадей. Птиц люблю меньше, но где-нибудь в гостях готов поиграть и с попугаем, просто конкретно у себя заводить не стал бы. Живность в квартирах я считаю нормальным явлением, а ветеринарные клиники — важной и правильной отраслью экономики.

Это никак не отменяет сути поста, так как любая повестка, любая пропаганда, всегда имеет в основе что-нибудь безусловно правильное и хорошее. Так устроен этот токсичный торт: сначала кулинар берёт честный бисквит — защиту прав рабочих, например, или заботу о животных — а потом раскрашивает его романтикой «справедливого дела» и аккуратно впрыскивает внутрь нужные ему ядовитые вещества.