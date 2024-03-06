Скандалы: У биткоина отказали тормоза

Выдержит ли крипта взрывной рост

За короткий период цена биткоина подошла к пику в 68 990 долларов, и множатся позитивные прогнозы до конца года. Поклонники криптовалюты ликуют. В их числе не только анонимные майнеры и инвесторы, но даже правительства целых государств, например Сальвадора (где биткоин является официальным платежным средством и фактически главной государственной валютой). Президент страны уже сделал заявления в духе — утерли нос скептикам. Однако реалисты не советуют терять бдительности.

О причинах текущего роста

Аналитики уже успели связать бычий тренд в криптовалюте с тем, что институциональные инвесторы начали признавать биткоин и даже дали свои прогнозы его роста. В этом и видят основу его взрывного ралли. Но без существенного притока валюты даже позитивные оценки не дали бы видимого результата. А ведь менее чем за сутки криптовалюта подорожала больше чем на 5 тысяч долларов. За месяц биткоин вырос более чем на 60%. Его капитализация превысила 1,27 триллиона долларов.

Колоссальный объем валютных средств перетекает не только в BTC, но и в другие криптовалюты — весь рынок демонстрирует активный рост. Общая стоимость цифровых активов на конец февраля составила примерно 2,2 триллиона долларов по сравнению с минимумом в 820 миллиардов во время краха криптобирж в 2022 году. Курс Ethereum обновил годовой максимум, в моменте превысив уровень 3,7 тысячи долларов. Капитализация стейблкоина USDT достигла 100 миллиардов долларов (+9% с начала года). Некоторые монеты подорожали в 5–7 раз. Они плюсовали за неделю столько процентов, сколько биткоин делал за год.

Общемировой показатель биржевого интереса к криптовалютам в последние дни оценивался в 45 миллиардов долларов, тогда как в апреле 2021 года он был всего лишь 35 миллиардов, в ноябре — 39 миллиардов. Всего за полторы недели на рынке было открыто на 15 миллиардов длинных позиций и столько же коротких.

Растут также акции криптовалютных компаний. MicroStrategy повысились на 16%, Coinbase Global — на 17%, котировки майнера Marathon Digital Holdings подскочили на 22%. Инвестиции в фонды, позволяющие открывать шорты по биткоину, увеличились на 22 миллиона долларов.

Но, что еще более интересно, — резко поползли вверх американские фондовые индексы. S&P 500 и NASDAQ завершили прошедшую неделю на рекордных максимумах. S&P 500 показал рост в течение 16 из последних 18 недель — такого долгого периода подъема не было с 1971 года. Количество денег на многих рынках обновило свои исторические максимумы. Но откуда они пришли, с учетом того что растет не только крипторынок?

Откуда деньги

Большинство аналитиков связывают рост биткоина с запуском первых биткоин-ETF-фондов. «Это позволило привлечь солидную долю инвесторского капитала, а это топливо для дальнейшего движения вверх», — отмечает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Так, у инвестфонда BlackRock больше 22 триллионов долларов активов под управлением. Часть этих денег пошла на криптовалютный рынок. Но мы также наблюдаем и рост фондового рынка в целом, то есть можно говорить о некотором долларовом навесе — избыточной ликвидности, находящейся в обращении. Не в последнюю очередь она формируется из-за санкций, так как доллар перестает обслуживать часть международных торговых операций. В свою очередь, система параллельного импорта, выстраиваемая в обход санкций, также формирует спрос на криптовалюту. Совокупность этих факторов и дает приток средств на рынок цифровых финансовых активов, подкрепленный верой в его дальнейшее развитие.

Отчасти легкость, с которой инвесторы переводят потоки средств в рисковые активы, объясняется завершением цикла повышения ставок, которую анонсирует ФРС США. «Мы считаем, что к лету-осени 2024 года может начаться новый цикл по снижению ставок. Этот фактор даст поддержку биткоина до конца года. Ориентирами по росту являются показатели в 75 и 80 тысяч долларов за один биткоин», — сказал Калманович журналу «Компания».

Другой причиной, по которой рынок биткоинов оказался так разогрет, конечно, является предстоящий халвинг. Это один из главных драйверов роста, считает основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

«Сокращение «добычи» криптовалюты запланировано на апрель — и потому сейчас мы видим столь заметный скачок цены. Ну а после халвинга, который, безусловно, временно пошатнет курс, биткоин вновь перейдет к взрывному росту. На мой взгляд, после просадки из-за халвинга биткоин вырастет до 85–87 тысяч долларов», — сказал Сидоров журналу «Компания».

Так или иначе, большинство энтузиастов крипторынка пророчат биткоину долгосрочный бычий тренд, хотя и с периодами фиксации прибыли, которые будут сопровождаться просадками. Но в том, что происходит с биткоином, отдельные эксперты видят перерождение всей финансовой идеологии.

Биткоин-парадокс

Криптовалюта, которая изначально задумывалась как альтернативная финансовая система и с самого начала была окутана романтическим революционным ореолом, сейчас работает на стабилизацию того же долларового обращения, оттягивая на себя инфляционную нагрузку долларовой зоны. Другими словами, у американцев появился механизм сдувания долларового пузыря, который сопровождается надуванием пузыря криптовалютного.

Тот факт, что крупные инвестиционные фонды пришли на рынки криптовалют, трудно назвать безусловным благом для децентрализованных финансов. Надо только вдуматься в эти цифры. Только за один день агрегированный общий объем торгов всех биткоин-ETF — 7 миллиардов долларов. Общий объем биткоинов в спотовых ETF приближается к 700 тысячам монет. И это не предел.

Однако фонды — это рекордсмены по потерям. Тот же BlackRock был на первом месте по потере денег своих клиентов в 2022 году, потеряв почти два триллиона долларов. Заинтересован ли BlackRock в поддержании бычьего тренда крипты?

«Цель финансовых институтов — удержание контроля над финансовой системой, и лишь во вторую очередь — увеличение капиталов инвесторов», — считает эксперт по альтернативному инвестированию Сергей Алтынцев.

По его мнению, рынок биткоина пережил свое перерождение. Первоначально в криптовалюты поверили как в потенциально отдельную, независимую частную децентрализованную финансовую систему. Но это разрушает монополию крупнейших эмиссионных центров и их регуляторов. Поэтому с криптовалютами пытались бороться путем пропаганды, запугивания, препятствий. Однако это лишь несколько замедляло развитие крипты и банкротило отдельных участников.

«Криптовалюта все равно захватила сердца и умы многих настолько, что для ее полного подавления потребовалось бы уничтожить интернет и задавить значительную часть сообщества, а это десятки тысяч активистов в десятках стран, которые уже хлебнули свободы транзакций и никогда из нее не уйдут по собственной воле. Более того, их количество продолжает расти. Что делать?» — сказал Алтынцев журналу «Компания».

По его мнению, финансовые институты США выработали стратегию по устранению конкурентов. Эксперт обращает внимание на то, что сегодняшний рост «активизировался именно сверху, а не из гиков активистов или частных инвесторов».

«А смысл действительно больших денег в том, чтобы скупать ценное именно тогда, когда большинство себе этого позволить не может. Крупнейшие инвестфонды не имеют дефицита в ликвидности вне зависимости от рыночных факторов, они живут вне рынка и руководят им. Не только курсами, но и процентными ставками, и открыванием кранов рефинансирования. Они закрыли краны для других и открыли для себя, начав скупать у напуганных участников рынка конечный биткоин», — отметил Алтынцев.

Цель и смысл этих действий, по мнению эксперта, остаются неизменными — консолидирование потенциального платежного эквивалента завтрашнего дня на случай ослабления веры в доллар. По этой же причине американцы сконцентрировали у себя крупнейший золотой запас в натуральном выражении и не меняют доллары на золото на уровне государства, принудительно хранят золотые запасы у себя на территории. Другими словами, Алтынцев не видит в сегодняшнем росте больших поводов для оптимизма.

Многие инвесторы могут попасть в ловушку, если придут на быстрорастущий актив, считает аккредитованный специалист финансового рынка Александр Зданович, основатель образовательного инвестиционного сообщества ASTERI CLUB.

«С большим количеством BTC фонды могут манипулировать рынком. При большом ажиотаже они в любой момент могут продать часть своих активов и таким образом обвалить рынок. Поэтому в нынешней ситуации торговля биткоином становится непредсказуемой и очень рискованной», — сказал Зданович журналу «Компания».

Его идея в том, чтобы обратить внимание на другие активы, воспользовавшись общим ростом рынка, которые не так зависимы от фондов. У многих монет более интересный потенциал роста. «Если вы хотите приобрести BTC, то дождитесь коррекции цены до 35К-40К», — подчеркнул Зданович.

Предостерегает участников рынка и вице-президент РАКИБ Максим Зеленевский, напоминая, что рынок биткоина цикличен.

«В преддверии обновления сети первой криптовалюты на рынке позитивные ожидания. В дополнение к ним поступают подкрепляющие положительные новости. Продолжается приток инвестиций от участников финансовых рынков. В ближайшее время можно ожидать новых максимумов, но все же не стоит забывать о принципиально высокой волатильности криптовалюты», — сказал Зеленевский журналу «Компания».

Эксперт также считает, что говорить об утверждения биткоина в качестве полноценного финансового инструмента пока рано, хоть и происходят определенные подвижки в эту сторону, даже от финансовых регуляторов. Но они не такие большие, хотя воспринимаются рынком крайне положительно. Другими словами, сейчас рынок положительные новости склонен воспринимать сильнее, чем отрицательные, что можно отметить как недостаток.

Вадим Попов

Оригинал материала: “Компания”