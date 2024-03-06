Скандалы: Офшорная сага

Владелец Всеволожского завода алюминиевых сплавов остался должен 1,6 миллиарда

В многолетней саге о банкротстве Всеволожского завода алюминиевых сплавов и поиска правопреемника его долгов суд наконец-то подвел черту. Долги — 1,6 млрд рублей, из которых только бюджету ВЗАС задолжал 1,5 млрд рублей налогов. Теперь эти деньги должен отдать бывший директор завода и основной бенефициар Игорь Смирнов.

Арбитражный суд СПб и Ленобласти в конце февраля выдал исполнительные листы на взыскание с Игоря Смирнова 1,6 млрд рублей. Таким образом, поставлена точка в многолетнем споре о том, кому расплачиваться за крах успешного завода с оборотом в 4 млрд рублей. Вся тяжесть легла на того, кого официальные власти Великобритании назвали «лицом, получившим значительный контроль» над английским владельцем петербургского предприятия.

В начале февраля в Петербурге разразился скандал. На складе Всеволожского завода алюминиевых сплавов нашли сверток, оказавшийся не шуткой. Экспертиза установила, что СВУ содержало 1,7 кг взрывчатого вещества. МВД Петербурга возбудило уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке СВУ и стало искать подозреваемых.

Пока полицейские ищут бомбиста и выясняют его мотивы, «Фонтанка» внимательно изучила документы и выяснила, что именно в тот день, 9 февраля, Всеволожский завод алюминиевых сплавов ликвидировали и вычеркнули из реестра юрлиц. А следом всплыло самое интересное — деньги и кто кому их должен заплатить.

Единственный в России

Предприятие «Всеволожский завод алюминиевых сплавов» было зарегистрировано в 1999 году во Всеволожске, а чуть позже, в 2007-м, оно переехало в промышленную зону «Рыбацкое» в Петербурге — дом 5 на дороге на Петро-Славянку. В начале двухтысячных предприятие ежегодно производило 10 тыс. тонн алюминиевых сплавов, в 2016 году объем выпуска достиг почти 60 тыс. тонн.

Как до сих пор говорится на сайте «заводы.рф», ВЗАС «является одним из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России и единственным предприятием по рециклингу алюминиевой банки и крупнейшим потребителем этого сырья». Алюминиевые банки перерождались на заводе в сплавы, которые использовались в металлургии для литья и раскисления сталей, а также реактивные алюмосодержащие флюсы и концентраты.

Пять лет без выручки

В начале 2010 года в рамках госпрограммы Всеволожский завод алюминиевых сплавов занялся утилизацией старых автомобилей. Как тогда рассказывал Сергей Ганичев, замдиректора другого участника госпрограммы ЗАО «Авантек», утилизация одного автомобиля обходилась примерно в 6,5 тыс. рублей, из них 4 тыс. рублей возвращались после продажи вторсырья. В итоге прибыль с одного утилизированного автомобиля закладывалась в диапазоне 500 рублей. Утилизационные мощности одного только «Авантека» Ганичев оценивал до 1 тыс. машин в сутки, причем на утилизацию завод готов был брать машины не только из Петербурга и Ленобласти, но и из других регионов.

Вскоре эта программа немного заглохла, и работать с машинами ВЗАС перестал. Судя по всему, достаточно было основной нагрузки: по итогам 2017 года выручка предприятия достигла 3,98 млрд рублей. Однако последующие пять лет, вплоть до 2022-го, судя по данным СПАРК, были для предприятия менее удачными — сопряженными с резким падением выручки и убытками.

Примечательно, что в «Отчете о движении денежных средств» за эти пять лет предприятие исправно демонстрировало поступления от продаж. К примеру, в том же 2019-м сумма таковых составила 22,4 млн рублей. Скорее всего, речь шла о доходах от аренды площадей.

В 2017 году у предприятия произошло еще одно существенное событие, которое в финансовом мире называют не иначе как предвестником банкротства. Судя по отчетности за этот период, к концу года запасы предприятия сократились в 56 раз: с 696 млн рублей до 12,5 млн. Одновременно сократилась и кредиторская задолженность: от 1,43 млрд с предыдущего периода к концу 2017-го осталось всего 40,8 млн рублей. В переводе с финансового на русский — вырученные от реализации запасов деньги завод направил на погашение долгов.

По итогам 2022 года в штате ВЗАС числились три сотрудника, завод закончил период с 13,2 млн рублей убытка.

Миллиардные долги перед бюджетом

Требование признать завод банкротом не заставило себя долго ждать. В августе 2019 года с иском на 1,3 млн рублей в арбитраж обратилась научно-производственная фирма «Гранат Машстрой», а уже в октябре банкротный иск на сумму свыше 1,6 млрд рублей поступил от ФНС № 10, так что материалы объединили в одно дело.

Ранее налоговики уже брались всерьез за ВЗАС. Как писал «Коммерсантъ», в 2017 году Межрайонная ФНС № 24 оштрафовала компанию на 403,8 млн рублей за неуплату налога на прибыль и НДС в 2013–2014 годах. По версии налоговиков, ВЗАС вместе с ООО «Невский алюминий» и ООО «Балтийская сырьевая группа» создал формальный документооборот и уходил от уплаты налогов. По расчетам контролирующего органа, бюджет недосчитался миллиарда рублей, еще на 337,3 млн набежали пени. Завод обжаловал решение, но добился лишь отмены 140,1 млн рублей доначислений.

Ищите владельца

У истоков завода с 2002 года стоял Дмитрий Устимов, ему принадлежали 100% долей предприятия, а уже в декабре 2004 года его пакет сократился до 10%, и оставшиеся 90% перешли компании из Великобритании «Европеан Венчур Инвестментс ЛТД», зарегистрированной в июле 2004 года. Долю Устимова британская компания прибрала к рукам в январе 2018-го и стала единственным владельцем завода.

В историю ВЗАС Игорь Смирнов вписан одновременно с Устимовым, правда, в должности генерального директора с перерывом до 2022-го, когда бразды правления были переданы конкурсному управляющему Сергею Елисееву. К тому времени решением суда на заводе ввели процедуру наблюдения.

Вписан Игорь Смирнов и в историю компании «Европеан Венчур Инвестментс ЛТД». По данным открытого реестра предприятий Великобритании, размещенным на сайте GOV.UK, с 6 апреля 2016 года он получил «значительный контроль» над «Европеан Венчур Инвестментс ЛТД» и являлся держателем 75% ее долей. В материалах уже российских судов значится, что Игорь Смирнов ранее сам же и заявлял об этом в своих налоговых декларациях ФНС России. Вместе с тем 4 января 2022 года стало для компании dissolution date, то есть датой официальной ликвидации офшора.

Четыре главных кредитора

В процессе конкурсного производства выявили и включили требования еще двоих кредиторов: кроме бюджета и «Гранат Машстроя», ВЗАС задолжал 8,3 млн рублей Сергею Макарову и 70,4 млн — ИП Алексею Дергаеву.

После череды судебных заседаний, апелляций и кассаций завод признали банкротом. Когда вырученных от продажи имущества денег на покрытие всех долгов перед кредиторами не хватает, по закону к субсидиарной ответственности привлекают лиц, имеющих отношение к этому бизнесу, например собственника или директора. Конкурсный управляющий, как и полагается, заявил об этом в арбитраж. Первоначально в мае 2023 года заявление отклонили, однако уже в июле того же года апелляционный суд, с которым согласился суд округа, определение нижестоящего суда отменил и признал правопреемником по долгам Игоря Смирнова. Не только как директора, но и как основного владельца завода.

Дмитрия Устимова чаша сия миновала — как следовало из буквы закона, в период, когда налоговая выявила нарушения на ВЗАС, лицом, контролирующим должника, он не являлся, и привлечь к субсидиарной ответственности и его суды сочли невозможным.

Как следует из решения суда, размер ответственности Игоря Смирнова перед кредиторами измеряется суммой в 1,6 млрд рублей: 1,52 млрд рублей в пользу ИФНС № 10, 1,3 млн рублей — в пользу «Гранат Машстрой» и далее по списку — Макарову и Дергаеву.

«Играли в игры. Типичная история»

Оздоровить ВЗАС и оставить жить было невозможно, считает конкурсный управляющий Сергей Елисеев. Не смогло бы спасти завод даже своевременное погашение долгов его собственных дебиторов. В частности, предприятию за аренду помещений «Невский завод цветных металлов» задолжал 4 млн рублей, которые ВЗАС пытался истребовать в судебном порядке.

— Предприятие было единственным носителем имущества, моя задача была реализовать и взыскать долги. Они в свое время играли в какие-то игры, долги больше миллиарда возникли из проверки налоговой, достаточно типичная история, — отметил бывший конкурсный управляющий ВЗАС Сергей Елисеев.

Информацию о том, как именно ВЗАС «играл» в формальный документооборот с ООО «Невский алюминий» и ООО «Балтийская сырьевая группа», сейчас в открытых источниках уже не найти, как и не найти их бухгалтерскую отчетность — обе организации ликвидированы в 2015 и 2018 году соответственно.

Кое-что интересное выяснить все же удалось.

Компанию ООО «Невский алюминий» в 2011 году учредил и руководил ею Михаил Павперов. Зарегистрирована она была в промзоне по адресу: дорога на Петро-Славянку, д. 5, там же, где и ВЗАС, занималась оптовой торговлей отходами и ломом и имела лицензию на переработку лома черных или цветных металлов. Под конец 2012 года 100% долей перешли к Константину Александровичу Шевцову, а в июле 2014-го — компании ООО «Бонито Холдингс ЛТД», учрежденной на Кипре. Надолго Константин Шевцов из поля зрения компании не пропадал — в марте 2015-го он вернулся в роли ликвидатора.

ООО «Балтийская сырьевая группа» в августе 2013 года учредил и руководил им Константин Александрович Шевцов. И хотя юридическим адресом значился Старопименовский переулок в Москве, находилась компания там же, где и «Невский алюминий», — дорога на Петро-Славянку, д. 5. И занималась тем же — оптовой торговлей отходами и ломом. И это не последнее совпадение в судьбе обоих обществ: в феврале 2015 года 100% долей БСГ перешли кипрской ООО «Бонито Холдингс ЛТД». Шевцов же отошел в тень, передав бразды правления Евгению Альхименку. В учредительных документах фамилия Шевцова больше не появляется до самой ликвидации.

На звонок и сообщения «Фонтанки» с просьбой прокомментировать ситуацию Игорь Смирнов не ответил.

Наталья Вязовкина

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”