Рупор кремлевской пропаганды: Трамп выигрывает праймериз

Трамп успешно побеждает на праймериз республиканцев и делает пару Трамп-Байден на выборах практически неизбежной, если только Трампа не убьют, а Байден не отбросит копыта по медицинским причинам. Хейли ожидаемо отцепляется. В ближайшие месяцы накал внутриполитической борьбы в США будет устойчиво повышаться вплоть до ноября, что так или иначе затруднит многое действия администрации Байдена.

Как уже не раз писал, друзей у нас там нет. Основная выгода от происходящего, это усиление влияния раскола внутри американского истеблишмента на внешнюю политику слабеющего гегемона. Поэтому чем интенсивнее будет идти этот конфликт, тем более существенное влияние внутрення политика США будет оказывать на выработу внешнеполитических решений, что в том числе отразилось и на поставках оружия на Украину (хотя это и не означает, что в какой-то момент стороны в интересах войны против России не найдут почву для компромисса)

По соц.опросам, при инерционном сценарии предвыборной кампании, Трамп победит Байдена с солидным перевесом. Но до выборов еще много месяцев, так что реальная борьба еще впереди.

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