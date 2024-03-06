АНБ США: в 7 из 10 китайских роботов пылесосов без всякой необходимости установлен микрофон

Агентство национальной безопасности США заявило, что в большинстве роботов-пылесосов производства КНР установлены микрофоны без всякой на то практической необходимости. Американским гражданам следует «с осторожностью» использовать такую технику или самостоятельно удалить записывающее устройство при наличии достаточных навыков.

В пресс-релизе АНБ говорится, что в 7 из 10 китайских робо-помощников стоит микрофон, который никак не задействован в их навигации или функциональности. Ещё 2 исследованных устройства используют его для обработки голосовых команд и возможности «позвонить на пылесос» из мобильного приложения, и только в одном пылесосе – самом дешёвом – микрофон найти не удалось. В нём, впрочем, отсутствует и турбина; есть только динамик, изображающий работу двигателя и всасывание пыли.

Как указывает одно из популярных американских изданий, директор АНБ Пол Лоренс не слишком доверяет главе лаборатории технической экспертизы Вэнь Чену – об этом он заявил журналистам на условиях анонимности. В свою очередь Вэнь Чен назвал такие реплики возмутительными.

«Я уже полтора года как полноправный, подлинный гражданин США. Если я этнический китаец, значит, я коммунистический шпион? Так считает господин Лоренс? – возмутился он в интервью «Жэньминь жибао». – Вдобавок нет никаких оснований обвинять Китай в ведении тотальной, всеобъемлющей слежки недостойными методами, больше свойственными буржуазным провокаторам. Цели и средства Председателя чисты настолько же, насколько чисты его помыслы в борьбе за великое будущее китайского народа».

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