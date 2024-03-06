 

Врач Кристина Заплавнова предупреждает о рисках инфарктов и инсультов, связанных с избыточным потреблением сливочного масла

06.03.2024, 12:10, Разное
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Врач Кристина Заплавнова предупреждает о рисках инфарктов и инсультов, связанных с избыточным потреблением сливочного масла. Она отмечает, что хотя это масло может приносить определенную пользу, его следует употреблять с умеренностью.

По мнению доктора, сливочное масло следует ограничивать до 5–10 граммов в день. Хотя оно обладает приятным вкусом и естественностью, его чрезмерное употребление может привести к атеросклерозу, набору веса и сердечно-сосудистым заболеваниям. Заплавнова также подчеркивает, что сливочное масло можно употреблять как самостоятельно, так и как часть других блюд или продуктов, таких как домашнее картофельное пюре, каши или выпечка.

Отвечая на вопрос о вреде сливочного масла, терапевт отмечает его высокую калорийность и содержание насыщенных жиров, что может негативно сказаться на пищеварительной системе. Этот продукт не рекомендуется людям с избыточным весом, повышенным холестерином, а также с заболеваниями печени и желчного пузыря.

Важно отметить, что сливочное масло абсолютно противопоказано при остром панкреатите.


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