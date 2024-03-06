 

Власти Китая поставили цель для ВВП в 2024 году

06.03.2024, 12:10, Разное
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Премьер-министр Китая Ли Цян, на Всекитайском собрании народных представителей, выдвинул официальную цель по росту ВВП страны на 2024 год – 5%. Это немного меньше, чем в 2023 году, когда экономика выросла на 5,2%. Однако, выполнить этот план будет сложнее из-за исчерпания постковидного импульса восстановления.

Ли Цян обратил внимание на внутренние и внешние аспекты своих заявлений. Он настаивает, что тренд на активное восстановление экономики уже заметен, но статданные не столь оптимистичны. Особенно тревожны показатели индустриального PMI и экспортных заказов, а также снижение внутреннего спроса. Хотя Ли Цян признал серьезные проблемы, в том числе на рынке недвижимости, конкретных планов по их решению пока нет. Он лишь подчеркнул необходимость изменения модели развития и стимулирования внутреннего спроса.

В центре внимания властей будут те, кто поможет стране достичь целей технологического суверенитета. Это ответ на торговые ограничения со стороны США, и Китай планирует увеличить субсидии на науку, в том числе на НИОКР.

Для стимулирования производства высокотехнологичной продукции предлагается привлечение иностранного капитала. Власти рассматривают возможность увеличения расходов на НИОКР на 10% в 2024 году, достигнув до 370,8 млрд юаней ($51,5 млрд).


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