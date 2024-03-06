 

Аналитики АКРА оценили кадровый резерв рынка труда РФ в 7,5 млн человек

06.03.2024, 12:10, Разное
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Аналитики утверждают, что российский рынок труда имеет значительный кадровый потенциал, оцениваемый в 7,5 миллионов человек или около 10% экономически активного населения. В эту категорию включены не только безработные, но и те, кто не ищет работу, а также пожилые граждане и те, кто готов трудиться в гибком режиме занятости.

Однако использование этого кадрового резерва потребует от работодателей значительных дополнительных затрат, таких как повышение заработной платы или адаптация рабочих мест. Рост реальных заработных плат в России, по данным Росстата, составил 7,8% к концу 2023 года. Несмотря на это, некоторые компании уже рассматривают возможность привлечения новых групп соискателей, включая даже импорт рабочей силы из других стран. Однако большинство незадействованных ресурсов трудового рынка находится внутри страны, за пределами официальной статистики безработицы. Эти люди, хоть и не ищут активно работу, могут быть заинтересованы в трудовой деятельности при наличии соответствующих стимулов и мер государственной поддержки.

Расширение гибкой занятости может также способствовать увеличению числа соискателей на рынке труда России. По оценкам экспертов, доля работников, работающих в гибком формате, сократилась с начала пандемии до нескольких процентов, несмотря на интерес со стороны соискателей к удаленной работе.

Кроме того, уходящие на пенсию и лица, ставшие “предпенсионерами” из-за повышения пенсионного возраста, также могут стать дополнительным источником рабочей силы в ближайшие годы, что позволит увеличить численность занятого населения на примерно 1 миллион человек к 2028 году.


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