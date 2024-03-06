Секреты эффективного похудения после 50 лет от нутрициолога Катерины Кузиной

По мнению нутрициолога Катерины Кузиной, похудение после 50 лет представляет собой особый вызов из-за изменений в обмене веществ, характерных для этого возраста. Однако, соблюдая определенные принципы, можно добиться стройной фигуры и хорошего самочувствия.

Основной совет заключается в том, чтобы уделить внимание правильному питанию и физической активности. Кузина рекомендует распределить прием пищи таким образом, чтобы завтрак был наиболее плотным, обед — умеренным, а ужин — легким. Это помогает контролировать калорийность рациона и поддерживать энергию в течение дня.

Помимо этого, нутрициолог подчеркивает важность тщательного пережевывания пищи и употребления стакана воды за час до еды. Это позволяет уменьшить количество потребляемой пищи и снизить калорийность дневного рациона.

Отказ от сладкого также играет ключевую роль в процессе похудения и поддержания здорового веса. Кузина подчеркивает, что сладости содержат много калорий и стимулируют аппетит, что может препятствовать достижению желаемых результатов.

Кроме того, важно избегать употребления пищи перед сном и практиковать различные виды физической активности, способствующих укреплению мышц и поддержанию общего здоровья.

Советы нутрициолога Катерины Кузиной являются ценным руководством для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и поддержанию формы после 50 лет.