 

Нефтегазовые доходы выросли на исправлении ошибок

06.03.2024, 11:00, Разное
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В феврале нефтегазовые доходы федерального бюджета превысили месячный базовый уровень, составив 946 млрд рублей. Этот рост наступил после двух месяцев “недобора” в декабре и январе. Базовый уровень определяется из цены отсечения нефти в $60 за баррель.

В январе сорт URALS стоил в среднем $65, немного выше, чем декабрьские $63,5 за баррель. В то время рубль укрепился, с 90,8 руб./$ в декабре до 89 руб./$ в январе, что должно было немного снизить базу НДПИ. Однако в феврале нефтегазовые доходы значительно выросли на 40% по сравнению с январем, когда составили 675 млрд рублей. Этот прирост обеспечили сборы главного нефтегазового налога, НДПИ на нефть, выросшие до 1,022 трлн рублей с 716 млрд рублей, или на 43%.

Сборы отдельного НДПИ больше общих нефтегазовых доходов, поскольку сумму снижают возвратные выплаты нефтяникам из бюджета. Расходы на субсидию нефтепереработчикам выросли до 133 млрд рублей, а выплаты по топливному демпферу снизились на сопоставимую сумму — с 147 млрд до 128 млрд рублей.

Причиной роста сборов стали законодательные изменения, внесенные в ноябре 2023 года в главу Налогового кодекса об НДПИ. В январе 2024 года действовала повышенная ставка налога на добычу нефти, чтобы компенсировать потери бюджета, вызванные манипуляциями правительства с топливным демпфером.

Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов в марте и объявил о покупке валюты и золота в резервы с 7 марта по 4 апреля на сумму 93,7 млрд рублей. Впрочем, учитывая продажи Банком РФ для зеркалирования расходов из ФНБ на сумму 11,8 млрд рублей в день, регулятор будет продавать валюту на рынке на сумму 7,1 млрд рублей в день.


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