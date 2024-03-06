Промышленники спорят об ужесточении требований к продукции

Предложение на российском рынке возросло за счет уменьшения конкуренции, стимулируя государственные органы к обсуждению ужесточения контроля над стандартами организаций (СТО) и техническими условиями (ТУ). Согласно данным “Ъ”, в Госдуме обсуждается законопроект о введении обязательной регистрации таких стандартов в Федеральном информационном фонде стандартов. Мнения относительно проекта разделились: в высококонкурентных секторах опасаются увеличения издержек и замедления импортозамещения, в то время как заказчики выражают беспокойство о качестве российской продукции.

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты направила письма в Минпромторг, Минэкономики и Госдуму, предупреждая об отрицательном влиянии обязательной регистрации стандартов в Федеральном информационном фонде стандартов. Инициатива вызвана поправками к закону «О стандартизации», рассмотренными в экспертном совете промышленного комитета Госдумы и планирующими новый раунд дискуссий на площадке Росстандарта.

Стандарты организаций и технические условия определяют требования к производству и продукции, но не подвергаются обязательной проверке или регистрации государством или экспертами. Отсутствие контроля предоставляет возможности для злоупотреблений, приводя к выпуску продукции, не соответствующей заявленным требованиям.

Продукция по ГОСТу чаще соответствует стандартам, чем по СТО и ТУ. Мнения относительно законопроекта разнятся: высококонкурентные отрасли опасаются роста издержек, в то время как другие отрасли приветствуют государственный контроль в условиях недостаточной конкуренции.

Ассоциация СИЗ указывает на противоречие новых требований риск-ориентированному контролю бизнеса, который, по их мнению, замедлит выход инновационных продуктов на рынок и импортозамещение. Сроки экспертизы могут затянуться из-за ограничений.