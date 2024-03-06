Байден заявил папе Римскому, что регулярно встречается с апостолом Петром и получает от него советы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В ходе
телефонного разговора, состоявшегося между президентом США Джозефом Байденом и папой
Франциском, американский лидер рассказал главе Римской католической церкви, что на
еженедельной основе предстаёт перед апостолом Петром. Святой, живший в I веке нашей эры, якобы при этом
регулярно даёт президенту советы о жизни и государственном управлении.
Как выяснили
журналисты, слова Байдена не лишены оснований. В 13:00 по 14:30 по вторникам каждую
неделю в его расписании значится посещение кабинета реаниматолога. В
пресс-службе Белого дома после долгого молчания признали эту информацию
достоверной, однако уточнили, что президент проходит там плановое лечение, не
выходящее за пределы обычных процедур. Когда информация об этом попала в
прессу, кандидат в президенты Дональд Трамп предположил, что Америка
еженедельно остаётся без лидера, поскольку он отправляется на встречу с
апостолом Петром, однако дефибриллятор каждый раз возвращает Байдена к жизни.
Папа Франциск сдержанно отреагировал на заявление президента, пожелав тому поскорее
встретиться не только с Петром, но и с Господом Богом.
«Я прихожу к нему (Петру – прим.), но он обычно не рад меня видеть, – рассказал Байден. – Такой ворчливый.
Говорит, что ему все надоели. Отправляет на нижний этаж. Пока мы ждём лифта, он обычно даёт советы, но достаточно вредные – там и про Техас, и при вывод войск из Новой
Зеландии. Но потом я слышу звуки дефибриллятора и просыпаюсь в реанимационной
палате. Так ни разу и не дождался лифта».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет