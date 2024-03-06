 

Крошечная мумия с аномальным числом ребер и вытянутым черепом найдена в Колумбии

06.03.2024, 7:25, Разное
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В Колумбии нашли необычную мумию, внешне напоминающую пришельца. Она обладает удлиненным черепом, раскосыми глазами и аномальным количеством ребер (10 пар вместо 12).

Фотографии мумии были присланы анонимным источником местному репортеру Хосепу Гихарро. По его словам, ее нашли на «Холме гномов» в отдаленном регионе страны.

Пользователи социальных сетей отметили, что мумия похожа на загадочный чилийский «скелет из Атакамы». Мумия размером около 15 см была найдена в 2003 году в заброшенном поселке Ла-Нория. Она также отличалась удлиненным черепом и необычным для человека количеством ребер. После публикации фотографий стали быстро распространяться слухи о том, что мумия принадлежит инопланетянину или представителю неизвестной человеческой расы.

– Конечно же, это внеземной вид, который все еще живет среди нас, – заявили в социальных сетях.

Однако независимые эксперты не спешат соглашаться с теорией о внеземном происхождении тела. Они отметили, что у мумии видна пуповина, а само тело соответствует человеческим эмбриональным останкам. Костяная «шишка» на макушке головы, по-видимому, свидетельствует о каком-то пороке развития.


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