Дайверы приступили к поискам НЛО в норвежском озере Джупсьоен

Команда дайверов приступила к тщательному осмотру дна норвежского озера Джупсьоен в поисках аномального объекта, обнаруженного на снимках сонара.

Согласно местной легенде, в 1947 году мэр норвежского города Ророс стал свидетелем появления таинственного яйцевидного объекта, который спустился с неба и погрузился в озеро. Эта история передавалась из поколения в поколение, но никто так и не смог объяснить, что именно было замечено в тот день.

Однако недавние исследования с использованием гидролокатора зафиксировали неизвестный объект на дне озера. Объект имеет внушительные размеры: 14 метров в длину и 3 метра в ширину.

– Это действительно захватывающе, – сказал Арнульф Локен из Норвежского Уфологического центра. – Это одна из крупнейших операций по поиску НЛО в истории Норвегии.

Дайверы приступили к тщательному обследованию дна озера, надеясь обнаружить объект и определить его природу. Их действия привлекли внимание средств массовой информации, а также съемочной группы, которая документирует погружения для будущего документального фильма.

– Мы не знаем, что это может быть», – признался Локен. – Это может быть что-то известное, земного происхождения, но также не исключено, что это что-то неизвестное, возможно, даже внеземное.

Поиски продолжаются, и хотя пока ничего не обнаружено, надежда на раскрытие тайны озера Джупсьоен остается.