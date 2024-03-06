Мнение: Корейская принцесса

А вот еще потрясающий случай из моей психологической практики… Впрочем, этот будет не про мои «подвиги» как психотерапевта; меня одновременно потрясла и очень тронула продемонстрированная мощь человеческой психики, о возможностях которой мы с вами, дорогие друзья, обычно даже не подозреваем.

(как обычно, следы запутаны, поэтому не пытайтесь угадать истинного клиента – у вас ничего не выйдет)

Итак, это была молодая девушка – на вид почти подросток… Ну и история: Ире не повезло родиться у некой уже не очень молодой актрисы, как принято говорить, «погорелого театра», которой было уже за 30, карьера особо не задалась, а ребенка ей сделал некий сомнительный коллега по «творческому цеху», с которым мать Иры успела смертельно поцапаться, еще будучи беременной (но уже на том сроке, когда аборт был невозможен). Ненависть к отцу Иры мать пронесла через всю жизнь, так что Ира его практически и не знала.

Но, главное (как, к сожалению, довольно часто бывает) всю свою ненависть к судьбе за поломатую жизнь, за «отца-придурка», за насмешки коллег, за невнимание режиссеров и т.д. мать перенесла на свою новорожденную дочь. И с самого раннего детства всячески давала дочери понять, как она ее не любит, не хочет, как дочь ее тяготит, до какой степени она ей не нужна – и все далее в этом духе. По мере подрастания дочери претензии становились разнообразнее: дочь дура, она некрасивая, неловкая, ничего не умеет, все делает неправильно и вообще только и делает, что отравляет матери жизнь. При этом «мама» не ограничивалась только словесными издевательствами и руганью – нет, она любила малышку еще и бить, таскать за волосы – в общем, в том числе и физически всячески демонстрировать ей свое недовольство…

Стандартная история дочери, которую ненавидела собственная мать. НО – с очень неожиданным финалом! Жизнь порой подбрасывает такие сюжеты, какие ни один беллетрист не выдумает, а если и выдумает, то его засмеют – “так не бывает!”

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