Мнение: О шокирующих доходах мигрантов… Сколько они реально получают?

О бедных мигрантах замолвите слово…

Впрочем, какие же они «бедные»?

Это ведь расхожий стереотип, что заезжие работнички из Средней Азии трудятся там, куда не пойдёт ни один россиянин, и за такие #деньги, ради которых он и попу с постели не оторвёт.

Хотите знать, сколько на самом деле зарабатывают в России трудовые мигранты из бывших союзных республик?

В офисе столичного омбудсмена решили узнать правду, проведя опрос наёмных работников из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. И выяснили удивительные вещи.

Во-первых, средний трудовой мигрант из Средней Азии зарабатывает в Москве примерно 54,5 тыс. руб. в месяц. При средней зарплате в российской столице на уровне 130 тыс. руб. в месяц.

Во-вторых, это часть картины, потому что официальная #статистика считает зарплаты до вычета налогов, а две трети гастарбайтеров получают «живые» деньги из рук в руки. Что поднимает их зарплату до уровня 63 тыс. руб. в месяц.

И, в-третьих, опрос касался только «официальных» зарплат. Он не учитывал побочные доходы, например, от сдачи вторсырья, нелегальных перевозок на транспорте, чаевых и прочего, не говоря уже о «чёрных» доходах криминального характера. С учётом этого месячные суммы на руках у мигрантов могут превышать и 100 тыс. руб.

К слову, опрос выявил национальную дифференциацию гастарбайтеров. У граждан Узбекистана наиболее популярна работа на стройке (так ответили около четверти респондентов), а у приезжих из Таджикистана — в химчистках, парикмахерских и «прочей» сфере услуг (31,8% опрошенных, но сюда, видимо, входит и доставка). Тогда как, например, в торговле заняты лишь 5% приезжих из Узбекистана и по 12% — из Таджикистана и Киргизии. И почти ничего не было сказано про #такси, где мигрантов сейчас тоже хоть отбавляй.

Что ещё интересно. Половина приезжих считают, что москвичи относятся к ним хорошо, а с негативом сталкивались только 5% из них. Если посмотреть на другую сторону медали, то…

«Доля мигрантов в совершённых преступлениях заметно выше в регионах, привлекательных для иностранной рабочей силы. Так, в Москве она превысила 20%, Калужской области — 16%, Санкт-Петербурге – 15%, Московской области — 12%», — говорится в полицейской статистике. И это без учёта латентной преступности, в том числе среди «своих».

Ну а вообще-то, если посмотреть на озвученные цифры, то средняя зарплата азиатского мигранта в Москве даже выше, чем у жителей, например, Тверской или Ярославской областей. Вопрос, почему не берут в те же химчистки, парикмахерские и на стройки работников из близлежащих регионов — одна из «загадок» московской кадровой политики.

Но не слишком ли дорого с учётом всех факторов обходятся Москве трудовые мигранты?

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