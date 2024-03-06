Мнение: О новых камерах в Гааге для приближённых Путина… Ну анекдот ведь?

Смешно…

Международный уголовный суд в Гааге выдал два новых ордера на арест россиян, приближённых к фигуранту ранее выданного ордера, российскому президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Нет, смех тут не в том, что «а ну, попробуй, арестуй» двух высокопоставленных российских военных. Анекдотично другое.

Во-первых, гаагские судьи один из ордеров выписали… «покойнику». Палата предварительного производства II Международного уголовного суда в составе трёх человек ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Но, простите, разве последний не был «убит» во время украинского удара по историческому зданию штаба ЧФ РФ в Севастополе? Помнится, со стороны Киева было много шума из ничего по поводу этого успеха. А теперь, оказывается, адмирал Виктор Соколов не только жив, но и здоров настолько, что по мнению трёх судей, в состоянии предстать перед трибуналом (если таковой когда-нибудь состоится).

Неловко вышло, правда?

И кто в луже — Гаага или Киев?

А во-вторых, юридическая практика пополнилась одним из удивительных оснований для ареста военачальников. Как утверждают в МУС, у них якобы есть основания полагать, что «Сергей Кобылаш и Виктор Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчинёнными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в указанный период: эти атаки были направлены против гражданских объектов, а те, которые на тот момент могли квалифицироваться как военные, получили чрезмерный ущерб», говорится в сообщении суда.

Простите, а что такое «чрезмерный ущерб военным объектам»?

И каким будет творческое развитие этой темы? Введение уголовной ответственности за уничтожение военной техники противника в ходе боевых действий?

А подаст ли Германия иск за подбитые «Леопарды»?

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