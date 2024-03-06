 

Мнение: О новых камерах в Гааге для приближённых Путина… Ну анекдот ведь?

06.03.2024, 4:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Смешно…

Международный уголовный суд в Гааге выдал два новых ордера на арест россиян, приближённых к фигуранту ранее выданного ордера, российскому президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Нет, смех тут не в том, что «а ну, попробуй, арестуй» двух высокопоставленных российских военных. Анекдотично другое.

Во-первых, гаагские судьи один из ордеров выписали… «покойнику». Палата предварительного производства II Международного уголовного суда в составе трёх человек ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Но, простите, разве последний не был «убит» во время украинского удара по историческому зданию штаба ЧФ РФ в Севастополе? Помнится, со стороны Киева было много шума из ничего по поводу этого успеха. А теперь, оказывается, адмирал Виктор Соколов не только жив, но и здоров настолько, что по мнению трёх судей, в состоянии предстать перед трибуналом (если таковой когда-нибудь состоится).

Неловко вышло, правда?

И кто в луже — Гаага или Киев?

А во-вторых, юридическая практика пополнилась одним из удивительных оснований для ареста военачальников. Как утверждают в МУС, у них якобы есть основания полагать, что «Сергей Кобылаш и Виктор Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчинёнными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в указанный период: эти атаки были направлены против гражданских объектов, а те, которые на тот момент могли квалифицироваться как военные, получили чрезмерный ущерб», говорится в сообщении суда.

Простите, а что такое «чрезмерный ущерб военным объектам»?

И каким будет творческое развитие этой темы? Введение уголовной ответственности за уничтожение военной техники противника в ходе боевых действий?

А подаст ли Германия иск за подбитые «Леопарды»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Мнение: Парад немых

06.03 / Мнение: Фейсбук упал

06.03 / Мнение: О «необходимой» обороне… Чьё дело правое?

06.03 / Мнение: Крах СМИ как института информирования

06.03 / Рупор кремлевской пропаганды: 5 миллиардов за Коломойского

06.03 / Мнение: Кормилец

05.03 / Консилер, хайлайтер, кисти: что необходимо иметь для полноценного макияжа дома

05.03 / Прощай, “чистая девочка”: особенности самого вирусного тренда весны – латиноамериканского макияжа

05.03 / Мнение: О чёрной неблагодарности… За что убрали Нуланд?

05.03 / Мнение: Война, водка и алмазы: США продолжают вредить Евросоюзу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика