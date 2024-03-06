Мнение: Парад немых

Замечательная Островитянка, моя давняя френдесса, напомнила странное и забавное из нравов в самом ЖЖ: “Только что я поставила просто сердечко под другим постом и мой коммент с сердечком…” И точно – такое ведь как бы принято! Иной раз заглядываешь в комменты под чьим-нибудь постом, а там, вместо слов, сплошь идут “комменты”… с красным сердечком!

Просто как-то даже поразительно. Бывает, к посту 100 комментов, и из них 90 – эти самые “сердечки”. Я поначалу, когда только впервые такое заметил, вообще не мог врубиться, что это такое, типа “а комментарий-то где??” Чуть ли на обратную сторону монитора хотелось залезть – может, там где-то спряталось… Лишь со временем догадался, что ЭТО И ЕСТЬ КОММЕНТ. Просто “сердечко”. Типа, знак выражения одобрения (видимо). И это, я смотрю, весьма распространенный способ, так сказать, коммуникации с автором! Целая страница комментариев – и одни “сердечки”. Какой-то “парад немых”!

Но вот что интересно, друзья. Я веду свой блог с 2003 года, и, если кто не знает – я один из чемпионов ЖЖ за всю его историю… по полученным комментам! Реально, смотрел несколько лет назад – я был на третьем, что ли, месте. Чего-чего, а комментов я всегда собирал целую кучу – были и посты, к которым по 5 тысяч комментариев… И, собственно, почему меня так удивляли эти сердечки, когда я на них натыкался в чужих постах: потому что я за весь свой 21 год в ЖЖ не получал такого “сердечка” НИ РАЗУ.

Я почти в этом уверен, поскольку имею свойство всегда читать комментарии к своим постам, или хотя бы проглядывать. “Сердечка” без текста я не получал никогда. Наверно, это что-то означает, но я не могу понять что. По привычке буду считать, что этим надо гордиться.