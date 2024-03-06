Мнение: Фейсбук упал

Ну наконец-то! Дождались! “Этот день мы приближали как могли”. Ура, товарищи – Фейсбук пал упал!! Я попробовал у себя на компе с разных браузеров, попробовал с телефона – нет. “Не можем найти такой сайт – fb.com” – бодро рапортуют браузеры. На телефоне, правда, “открылся” – но то мобильная версия, она мне подтянула из кэша ВЧЕРАШНИЕ картинки.

Не знаю, сколько это продлится, но тренд более чем очевидный. Вообще ничего неожиданного: детище Цукерберга все последние месяцы чувствует себя явно нехорошо, функции сбоят и отваливаются одна за другой, а с показом комментариев давно творится какой-то треш, который никто, похоже, уже даже не пытался чинить. И вот теперь новая ступень деградации: он начал падать! Хочется уже сказать что-то вроде “Прощай, ФБ, нам будет тебя не хватать”… Но, наверно, пока рановато, он еще побарахтается.

UPD. А ведь еще и Вотсап! Боже – любимый мессенджер сотен миллионов хомячков планеты… Кстати – а ведь тут встает один весьма каверзный, не только о Фейсбуке и незадачливом Цукере, вопрос: А ХОРОШО ЛИ, что аж 2 миллиарда человек (какое-то непредставимое число – – четверть всего населения Земли) оказались критически зависимы от того, насколько стабильно работает какая-то ОДНА КОМПАНИЯ. То есть в одной компании в мире по какой-то, неважно по какой причине взяли верх раздолбаи – – и два миллиарда, каждый четвертый землянин – оказались лишены привычных, а кому-то в этот момент необходимых – виртуальных удобств! Это ж что если неприятность каждого оценить всего в 1 рубль – то уже набегает 2 миллиарда рублей. Всегда я говорил, что кампания с 2 миллиардами – – это какое-то извращение и уродство. И вот пожалуйста – – рухнули одновременно ФБ, Вацап и Инста. Блеяние двух миллиардов баранов слилось в протяжный вой и достигло кометы Галлея.

Так и надо – не надо камлать на монополизм и глобализм, тем более – цифровой.

Что тут еще сказать? Любо! (2021)

Мой пост от октября 2021 года, который я опубликовал под тем же заголовком. Сегодня произошло ровно то же самое. Помнится, три года назад был какой-то сбой в самом ФБ, и творился какой-то совсем уж сюр: команда ФБ-айтишников в головной конторе Фейсбука, во главе чуть ли не с самим Цукербергом, чтобы исправить сбой, прорывалась в некую Главную Серверную – но не могла (!) туда попасть, поскольку была суббота, единственный типа сторож плюнул на работу и уехал куда-то на пляж, а ключи (!!) от серверной забрал с собой. Проблему тогда решили по-русски – лично Цукерберг взял топор (я не шучу) и все управляющие программисты ФБ по очереди (!) вырубали эту самую “дверь в серверную”. В конце концов тупая деревяшка все-таки сдалась под напором самых могучих интеллектов планеты Земля, дорога в центральную комнату, обслуживающую 2 миллиарда тупых идиотов (они же четверть населения планеты) оказалась свободна. Работу ФБ после этого восстановили одним переключением тумблера, самое трудное было – дверь взломать.

Сейчас, я надеюсь, сторожа перед этой дверью держат на цепи, поэтому и “сбой устранили гораздо быстрее.