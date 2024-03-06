 

Мнение: Крах СМИ как института информирования

06.03.2024, 1:25, Разное
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Кстати, вот еще из моего ЖЖ от 4 октября 2021 года – про все тот же “глобальный сбой” в ФБ и Инсте 2021 года:

“Фейсбук и все его присные лежат уже седьмой час, похоже, будут лежать всю ночь… Я почему-то злорадно вспоминаю, как все убегали в ФБ в 2011 году – потому что с Живым Журналом происходило почти точь в точь то же самое. И вот сообщение: “Старший вице-президент Cloudflare Дейн Кнехт подтверждает, что маршруты протокола пограничного шлюза Facebook, помогающие сетям выбрать наилучший путь для доставки интернет-трафика, были «изъяты из интернета».
Как это, вашу мать, изъяты?? Пишут еще, что сотрудники ФБ не могут сейчас ни войти, ни выйти из своей же штаб-квартиры, так как пропуска на вход-выход были заведены на все те же DNS-серверы, пути к которым “изъяты”!! То есть это, получается, не раздолбайство программистов, а самая натуральная диверсия, так, что ли? И все это приурочено как раз к ЗАВТРАШНЕМУ выступлению Цукерберга перед американским Конгрессом?! То есть Цукера конкретно мочат?! Мда-ааа…” (2021)

Что здесь по-настоящему интересно? То, что и сейчас, спустя три года, после того “сбоя”, от которого так или иначе пострадало аж 2 млрд. человек – НИЧЕГО не известно о причинах. Дело замяли, как будто ничего и не было. Кто изъял “маршруты протокола пограничного шлюза”? Как?! Зачем?? Вы что-то слышали о расследовании и его результатах? Вот и я нет.

В мире, пока суд да дело, умерла такая профессия, как журналистика. Остались только блогеры – а это, на самом деле, не то что лучше или хуже, это просто НЕ ТО.

Источник: Размышления вольного социолога


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