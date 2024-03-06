 

Рупор кремлевской пропаганды: 5 миллиардов за Коломойского

06.03.2024, 1:23, Разное
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Российский суд взыскал в доход государства активы олигарха-укронациста Бени Коломойского — недвижимость в Москве, 500 земельных участков в России на ₽6 млрд и стоимость долей в компаниях на ₽5,1 млрд.

Cуд в Адыгее по иску Генпрокуратуры РФ изъял у Игоря Коломойского почти 500 земельных участков сельхозназначения стоимостью более ₽6 млрд, здания и шесть помещений в центре Москвы, а кроме того, 100% долей в компаниях «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг — Юг», стоимость которых превышает ₽5,1 млрд.

Беня, что с лицом? Уже не хочешь «10.000$ за москаля»?

https://t.me/SergeyKolyasnikov/57058 – цинк

Неплохо, хоть и с сильным запозданием.

Источник: Colonel Cassad


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