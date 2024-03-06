 

Мнение: Кормилец

06.03.2024, 0:20, Разное
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Сегодня, пишут, один из самых радостных дней российской истории – день смерти Упыря. Праздник хороший – но, конечно, не без горечи. Причем горечь такая, что все радостные чувства практически обнуляет.

Простая логика нам говорит: избавиться от Сталина России помогла исключительно мать-природа. Если б людям не была свойственна старость и смерть (или, допустим, для тиранов бы уже были придуманы какие-то специальные процедуры бессмертия) – нет сомнений, что он бы тогда управлял всем этим жутким образованием под названием “СССР” и по сей день. И нами. Как писали мудрые Стругацкие еще при совке, под видом фантастики: “Все эти сволочи до того докатились в своем сволочизме, что каждая сволочь может делать со всей этой сволочью всё что угодно, и ни одна сволочь даже не почешется, чтобы разделаться со всем этим дерьмом”.

Золотые слова. 5 марта – не только праздник, но и день величайшего позора. Диктатор, у которого на руках кровь, страдания и муки миллионов человек, спокойно и просто умер в своей постели ОТ СТАРОСТИ. Окруженный стаей прихлебателей и мерзавцев, которые его до последнего вздоха смертельно боялись – и ОБОЖАНИЕМ народа. Который потом еще давился на его похоронах.

Нет, праздником это не назовешь. Всех сломал, поставил раком, поимел, убил – и спокойно умер. Под рыдания “Кормилец, на кого ж ты нас покинул!” – которые, кстати, так и не затихают 70 лет подряд. Фу, мерзость.

Источник: Размышления вольного социолога


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