Консилер, хайлайтер, кисти: что необходимо иметь для полноценного макияжа дома

Чтобы собрать полный набор для макияжа, необходимо не только подобрать ваши любимые цвета и текстуры декоративной косметики. Очень важно держать при себе базовые инструменты и продукты, без которых трудно обойтись при наведении красоты. Мы расскажем, что необходимо иметь для полноценного макияжа дома.

Тональный крем и консилер

Современный макияж невозможно себе представить без тонального крема и консилера. Первый продукт необходим для выравнивания цвета кожи, а второй – для маскировки мелких недостатков.

Очень важно правильно выбирать цвет этих продуктов. Он должен соответствовать не только типу и тону вашей кожи, но и времени года. Также следует выбирать такую текстуру этих средств, чтобы на лице они выглядели естественно. В идеале они должны сливаться с оттенком вашей кожи.

Обязательно проверьте консилер при естественном освещении. Если вы правильно подобрали его тон, то он будет практически незаметен на лице.

Бронзер и хайлайтер

Бронзер для лица и хайлайтер должны присутствовать в вашей косметичке. Эти продукты помогают подчеркнуть ваши самые привлекательные черты. Бронзер затемняет некоторые участки лица, а хайлайтер – подсвечивает их.

Выбирайте бронзер на два тона темнее вашего натурального оттенка кожи. Качественный хайлайтер должен хорошо отражать естественный свет. Экспериментируйте с разными вариантами нанесения этих средств. Это поможет вам найти тот вариант, который подходит к вашему типу лица.

Продукты для глаз

Тени, тушь и подводка необходимы для подчеркивания красоты глаз. Вы можете экспериментировать с цветами и фактурами, чтобы выразить свою индивидуальность.

Сейчас в тренде черная подводка. Но вы можете остановить свой выбор и на других цветах. Если вы выбираете набор теней для век, то отдавайте предпочтение таким оттенкам, которые сочетаются с цветом ваших глаз. Для особых случаев вы можете использовать мерцающие тени.

Не забудьте положить в косметичку тушь. Это средство помогает распахнуть взгляд и сделать ресницы объемными.

Средства для бровей

Брови могут полностью изменить выражение вашего лица. Вы можете корректировать их или предпочитать естественную линию. Независимо от этого, всегда держите в своей косметичке средства для бровей: хорошо заточенный карандаш и гель для укладки.

Помада, блеск и карандаш для губ

Губная помада присутствует в косметичке большинства женщин. Четко очерченные губы украшают любой образ.

При выборе цвета помады необходимо принимать во внимание оттенок лица. Если он теплый, то следует выбирать средство для губ такой же гаммы. Женщинам с прохладным тоном кожи подойдет помада холодного цвета.

Для особых случаев вы может держать в косметичке губную помаду более смелых оттенков. Ее можно дополнить прозрачным или мерцающим блеском.

Контурный карандаш для губ поможет вам сохранять четкость линии рта. Его оттенок должен быть таким же, как и у помады.

Кисти

Кисти – необходимый инструмент для нанесения макияжа. На некоторые участки лица допускается наносить косметические средства с помощью пальцев. Но в большинстве случаев без кисточек обойтись невозможно. Этот инструмент позволяет моделировать макияж и растушевывать продукты.

Для полноценного макияжа вам понадобится набор кистей разной формы и степени жесткости. Это позволит вам наносить на лицо косметические продукты любой текстуры.

Держите кисти в чистоте и вовремя удаляйте с них остатки макияжа. Заменяйте их по мере изнашивания.

Спонж

Спонж необходим для нанесения тонального крема. Он обеспечивает ровное покрытие кожи продуктом. Губка поможет избежать пятен и разводов, которые остаются, когда вы наносите средства пальцами.

Не забывайте систематически очищать спонж от остатков тонального крема и периодически заменять его.