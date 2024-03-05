Прощай, “чистая девочка”: особенности самого вирусного тренда весны – латиноамериканского макияжа

В этом сезоне все модницы мира выбирают яркий латиноамериканский макияж, который гарантированно заставит обернуться им вслед всех представителей сильного пола. Этот стиль – воплощение жизнерадостности и отличного настроения, а драматичная эстетика полна взрывного темперамента.

Прощай, естественность, здравствуй, драма!

После популярности макияжа “чистая девочка”, в котором внимание уделялось естественной красоте, на модном горизонте появился латиноамериканский стиль, славящийся своим драматизмом.

Натуральные оттенки и еле заметный румянец ушли в прошлое, и теперь все модницы следуют вирусному тренду, в котором в каждой линии – страсть.

Основные элементы макияжа

Икона этого стиля – роскошная Дженнифер Лопес, с которой берут пример другие модницы, желающие походить на своего кумира.

На ее примере рассмотрим ключевые элементы латиноамериканского стиля:

Длинные или до плеч идеально гладкие и блестящие волосы теплых карамельных оттенков. Актриса и певица тщательно заботится о красоте своих локонов и не скрывает, что много времени уделяет уходу за ними. Персиковые и бронзовые оттенки кожи. Нежная кожа Лопес с золотистым свечением – ее визитная карточка, и поэтому она обязательно использует бронзаторы и хайлайтеры, чтобы подчеркнуть свой теплый тон кожи и придать ей здоровое сияние. Выразительные глаза, полные загадок и тайн. Дженнифер Лопес использует черную подводку для того, чтобы сделать “кошачьи глазки” с боковым изгибом, и тени бронзовых, серых, темно-зеленых и золотистых оттенков для магнетически привлекательного взгляда. Длинные пушистые ресницы. Ресницы суперзвезды – стандарт гламура и чувственности в одном флаконе. Густые и хорошо разделенные, они мгновенно привлекают к себе внимание. Кроме того, Лопес обожает наращенные реснички, и такая искусственность отлично вписывается в образ жгучей латиноамериканской красотки. Акцент на ухоженные темные брови. Их следует обязательно выделять, чтобы они подчеркивали красоту сияющих глаз. Чувственные губы. Дженнифер Лопес предпочитает использовать матовую или глянцевую помаду, близкую к цвету своих губ. И не забывает про контурный карандаш, который создает впечатление объема.

Латиноамериканский макияж – это яркое заявление о себе и уверенности в своих силах.

Кому подходит латиноамериканский макияж

Образ роковой красотки подходит женщинам, которые хотят выделиться, а также тем, кто приветствует драматизм в своем образ.

Этот стиль раскроет страстную женскую натуру и станет идеальным вариантом для веселых вечеринок и праздников, когда модница захочет почувствовать себя звездой. Выразительный мейкап отлично подходит для лета и отпуска, когда кожа слегка загорела и сияет здоровьем.

Неважно, находитесь ли вы на пляже с коктейлем в руке или на вечеринке, латиноамериканский стиль макияжа гарантированно заставит окружающих обернуться вам вслед.

И помните, что мода – это не только одежда, но и искусство самовыражения, так почему бы не выразить свою внутреннюю страсть и темперамент через мейкап?