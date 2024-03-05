Мнение: О чёрной неблагодарности… За что убрали Нуланд?

По крайней мере, она старалась, эта роковая женщина Виктория Нуланд. В том смысле, что в судьбе Украины она сыграла роковую роль. И России тоже не принесла ничего хорошего. Впрочем, быть может, в этом и состояла суть её работы в Госдепе — развести (во всех смыслах) два народа-соседа.

Что ж, выполнила её нынешний заместитель госсекретаря #США Виктория Нуланд на совесть. Результат налицо. Но вместо благодарности…

…отставка «по собственному желанию».

За что?

Виктория Нуланд в ближайшие недели уйдет в отставку, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, не указав, однако, причину. Как и положено, руководитель поблагодарил подчинённую за её службу и за след, который она оставила в ведомстве. Это означает, что отставка — навсегда.

Виктория Нуланд проработала в американском дипломатическом ведомстве три с половиной десятилетия при шести президентах и десяти госсекретарях. Начав сотрудницей консульства в китайском Гуанчжоу, она дошла до замгоссекретаря. И претендовала на большее. Примерно так на должность первого зама.

В июне прошлого года первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман покинула пост, который занимала с апреля 2021 года. Исполнять её обязанности назначили Викторию Нуланд. Но потом что-то пошло не так.

И это «что-то», вероятно, #Украина. Именно с ней была связана главная часть карьеры Виктории Нуланд. В бытность помощником секретаря по делам Европы и Евразии в 2013–2017 годах она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и раздавала митингующим печенье и хлеб. Её влияние на разного рода процессы в украинском истеблишменте и вокруг Украины было гораздо более серьёзным, чем то, что попадало в открытую печать. Именно она вместе с тогдашним вице-президентом Джо Байденом играла одну из ключевых ролей в выстраивании системы постмайданной власти и её внешней политики. Также она вела переговоры с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым по реализации политической части Минских соглашений, а в Раде — саботировала особый статус Донбасса.

При президенте Дональде Трампе ей указали на дверь. Но сменивший его Джо Байден вернул в Госдеп проверенного бойца. И подготовка к новому конфликту закрутилась с утроенной энергией. Можно сказать, Вика Нуланд была его архитектором и локомотивом. Предполагалось, что ограниченная военная поддержка поможет украинским властям продержаться в борьбе с Россией, пока западные санкции не поставят Кремль перед угрозой экономического краха. Что должно было привести к его поражению по всем фронтам, от экономики до политики, вызвав большой внутренний кризис, который мог бы закончиться даже уходом Владимира Путина.

План не сработал. Хотя #Кремль, по мнению Вашингтона, не достиг своих военных целей, #Россия не рухнула в пропасть экономического кризиса, и её способность продолжать спецоперацию не сократилась даже несмотря на ряд болезненных уроков на 1000-километровой линии от Харькова до Херсона. Вторая попытка — нанести России мощное военное поражение силами ВСУ при кратном увеличении западной военной помощи — тоже провалилась. Впридачу украинская #власть, которую опекала Виктория Нуланд, оказалась на удивление неуправляемой, скандальной, некомпетентной и вороватой. Коррупция проросла даже в сфере военных поставок. Граничащие с терроризмом, операции СБУ и ГУР МОУ, в том числе по внесудебному устранению неугодных, о чём стало известно в мире, вызвали смятение у западной общественности. Нежелание президента Украины проводить выборы породили сомнения в ключевой части украинского пиара — «защите демократии от авторитарного русского медведя». Плюс позиционный тупик на ЛБС, поставивший Запад перед необходимостью ещё больше наращивать военную помощь Киеву, притом что и на текущем её уровне задействованы уже все ресурсы, привёл к расколу внутри США. А это сильно осложнило Джо Байдену его новую избирательную кампанию.

Таких «проколов» не прощают. Началась чистка рядов. Ранее стало известно, что помощник министра финансов Соединённых Штатов по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг, один из главных авторов экономических санкций против России, уйдёт в отставку. Следом за ней покидает свой пост и Вика Нуланд. Вряд ли это совпадение.

Украинскому процессу явно нужны новые «локомотивы», «архитекторы» и «дизайнеры». А главное — новые идеи, как свести его хотя бы к ничьей, успев до решающих этапов электоральной кампании в Америке.

Но кто решится?

И что он сможет сделать?

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