Мнение: Война, водка и алмазы: США продолжают вредить Евросоюзу

1. Такер Карлсон указывает на аморальность американской политики в Восточной Европе, которая ведёт к огромным человеческим жертвам. Рычаги управления конфликтом пока что находятся в руках агрессора, то есть США, поэтому позиция американских властей является главным препятствием в достижении мира (ссылка):



Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США препятствуют мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом он высказался в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

Карлсон назвал решения американских властей препятствием на пути к миру на Украине. По его словам, правительство США не разрешает переговоры между Россией и Украиной, поэтому американцы «несут ответственность за всех этих невинных людей».

«Ошибочно полагать, что это борьба между (президентом России Владимиром) Путиным и (лидером Украины Владимиром) Зеленским. Мы буквально выплачиваем пенсии украинским чиновникам. Не существует украинского правительства, независимого от правительства США», — подчеркнул репортер.

По мнению журналиста, российский президент стремится прийти к урегулированию конфликта на Украине.

В том же интервью Карлсон обвинил американского лидера Джо Байдена в отправке занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев для срыва договора с Россией. Он назвал это решение «моральным преступлением».

Понятно, что Такер Карлсон нам не друг. Однако он враг Джо Байдена и, следовательно, будет прикладывать значительные усилия, чтобы торпедировать байденовский проект. Тот факт, что при этом США сэкономят значительные суммы и понесут меньше репутационного ущерба, полагаю, для мистера Карлсона второстепенен. Что касается апелляции к морали, то история последних десятилетий показывает, что для современных американских политиков соображения морали редко бывают определяющими.

2. Нет предела американскому коварству. Они не только разрушили отношения Европы и России, чтобы захватить европейский газовый рынок и поставлять в Европу дорогой американский газ вместо дешёвого российского, но ещё и захватили европейский рынок водки (ссылка):



Оставшийся без российской водки Евросоюз (ЕС) попытался заменить ее алкоголем из США, Черногории и Украины. Главных выгодоприобретателей «водочного эмбарго» назвали аналитики РИА Новости.

Специалисты пояснили, что в 2023 году эти страны активнее всего наращивали импорт водки в регион — втроем они увеличили поставки в стоимостном выражении настолько, сколько ЕС недополучил из России из-за запрета.

Поставки из США выросли более чем вдвое (на 20,8 миллиона евро), до 37,7 миллиона евро — страна стала крупнейшим поставщиком водки в Европу. В 2022 году Америка уступала на 36,7 миллиона евро России и опережала Украину с поставками на 15,3 миллиона евро.

3. США и американские вассалы ввели давно обсуждаемые алмазные санкции против России (ссылка):

США с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России; также с начала календарной весны странами G7 начнется введение поэтапных ограничений на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. <…>

Также с 1 марта власти страны запрещают импорт непромышленных алмазов из России весом от 1 карата, а с 1 сентября – от 0,5 карата. Запрет также касается изделий с российскими бриллиантами (и в том случае, если их огранка произведена в третьих странах).

Кроме того, с 1 марта страны “Большой семерки” начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней – город Антверпен.

Дальнейшие действия России предсказать несложно: мы будем теперь поставлять больше алмазов на азиатский рынок (в первую очередь в Индию), а также создавать обходные цепочки поставок на Запад. Из-за усложнения логистики и выстраивания теневых схем доходы нашей алмазной промышленности могут временно просесть.

А вот на Западе теперь ждут рост цен на алмазы и ювелирные изделия. Главной же пострадавшей станет Бельгия, которая пока что ещё носит гордый титул мирового центра алмазной торговли. Алмазы и бриллианты из России будут продавать теперь другие страны-посредники, а огранка российских необработанных алмазов может теперь уйти в Индию.

Антверпен, впрочем, будет пытаться купировать ущерб, выстраивая обходные пути поставки алмазов из России. Если учесть размер алмазов, следует ожидать, что удорожание материала критическим для бельгийцев не станет.