Терапевт Драпкина объяснила, почему люди поправляются из-за стресса

Согласно врачу-терапевту и представителю Минздрава, Оксане Драпкиной, сильный или продолжительный стресс может вызывать гормональные нарушения, стимулирующие процессы жироотложения.

Оксана Драпкина подтверждает, что организм в состоянии стресса имеет склонность к набору веса. Это объясняется научно.

В организме человека, переживающего сильный стресс, происходят гормональные изменения. Кортизол (гормон стресса) и грелин (гормон голода) увеличивают свою концентрацию. Это усиливает чувство голода, аппетит, а также способствует усвоению жиров и углеводов.

Люди в стрессовом состоянии инстинктивно ищут калорийную и сладкую пищу, так как она помогает справиться со стрессом за счет выработки серотонина.

Оксана Драпкина предупреждает о возможности опасных нарушений в организме и риске развития диабета при переедании в состоянии стресса.

Хронический стресс нарушает механизм выработки инсулина поджелудочной железой, что приводит к отложению жира, набору веса и увеличенному риску диабета 2-го типа.