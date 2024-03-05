Мнение: Экономические проблемы в США, и чем опасно посещение банка

1. В США продолжает расти ВВП — недавно успех Америки даже отметил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. Секрет роста, однако, прежний — дополнительные долги. Цитирую Genby (ссылка):

В 4-м квартале 2023 года ВВП США вырос на $334 млрд, а госдолг на $834 млрд. Теперь только так, на каждый доллар роста ВВП надо занять 2,5 доллара.

По прогнозам Бюджетного управления Конгресса США дефицит бюджета США в течение следующих четырех лет ежегодно будет составлять безумные 5,8 процента ВВП, даже без учета рецессии. К 2033 году ожидают бюджетной дыры в размере 6,9 процента ВВП. И выхода нет. Не существует меры по увеличению доходов, которая могла бы заполнить ежегодную годовую финансовую дыру в 2 триллиона долларов дополнительными ежегодными поступлениями.

Госдолг США по отношению к ВВП превысил показатели самой больной страны Европы, Италии. Кредитный рейтинг Италии имеет мусорные оценки Baa3 или BBB-, такие же как у обложенной санкциями России, которую рейтинговые агентства традиционно не любят. По идее, кредитный рейтинг США должен равняться итальянскому или российскому. Но кредитные агентства в мире американские и только 2 из них снизили кредитный рейтинг США с наивысших ААА до АА+.

2. Когда в Кремле сидели американские советники, США оказывали нам гуманитарную помощь, засылая свои «ножки Буша». Теперь же у самих американцев проблемы с курой (ссылка):



Опять, как и в прошлом году с ноября начали дорожать яйца, цена дошла уже до 2,5 долларов.

Пошёл в рост и самый дешевый белок для нищего американского населения. Курица, 167 центов за фунт (за кило надо умножить на 2,2 = 3,67 доллара).

Но это официальная статистика. Неофициальная, говорит про 3,4 доллара за 12 яиц и 10,6 доллара за кило курицы.

И США внезапно вышли на 4 место в мире по стоимости курицы. 980 рублей за кило курятины. Как жить-то…

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему банки стригут инвесторов, и чем посещение отделения банка похоже на вход дрессировщика в клетку с тиграми. Цитирую из поста (ссылка):

Я уже упоминал недавно, что банк предложил мне затариться золотыми монетами по 57 тысяч рублей — хотя реально они стоят 50 тысяч. (Примечание: было 54 тысячи, потом по какой-то причине подорожало). Накрутка обычная для банков: в других банках, за исключением специализирующихся на золоте, то же самое.



Глядя на цены в банках, некоторые думают, будто инвестировать в золото невыгодно: слишком много теряешь на продаже. Однако в специализированных местах разница между покупкой и продажей монет составляет 4% — 48’800 и 50’700, соответственно. Это уже нормальные условия: было бы странно, если бы менялы брали ещё меньше. Обычно магазины накручивают на товар 100%, чтобы иметь возможность платить аренду и зарплату, однако если специализироваться на одном конкретном товаре — на инвестиционных монетах, к примеру — накрутку можно резко уменьшить за счёт экономии на торговом зале, за счёт экономии на ассортименте и так далее.



Физическое золото — специфический товар, его обычно покупают с целью хранить, то есть закопать на огороде и не доставать до начала Третьей мировой…