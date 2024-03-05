Сисадмин пролил кофе на сервер: глава материнского дата-центра Интернета объяснил глобальный сбой в работе сети

Президент Главного дата-центра Интернета в Нью-Йорке Роберт Джефферсон в своём X (бывший Twitter) рассказал об обстоятельствах глобального сбоя в работе Всемирной паутины.

Выяснилось, что причиной коллапса сети стал человеческий фактор — утром 5 марта по североамериканскому времени 25-летний системный администратор случайно повредил один из серверов, пролив на него кофе.

«Наш сотрудник пришёл на смену и в нарушение всех инструкций поставил стакан прямо на сервер. Но когда он решил взять кофе, стакан выскользнул и 300 миллилитров горячего капучино вылились прямо на головной сервер», — написал Джефферсон.

Выход из строя главного хаба привёл к цепной реакции отказа оборудования, вследствие чего пользователи не могли воспользоваться множеством популярных сайтов, в том числе Google и Wikipedia.

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