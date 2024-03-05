 

Рупор кремлевской пропаганды: Запретить выплачивать авторские отчисления иностранным агентам

05.03.2024, 19:15, Разное
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Запретить выплачивать авторские отчисления иностранным агентам

За несколько дней с момента принятия показал свою эффективность закон о запрете рекламы у иноагентов.

Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей.

В последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам — артистам, музыкантам, писателям — всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооружённых сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей.

Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан.

А как вы считаете?

(с) Володин

Странно, что такая дискуссия вообще существует. Если эти персонажи маркируются как фактические враги народа, то речь может идти лишь о способах конфискации 100% их материальных и финансовых активов в России и блокирования любых, даже самых небольших заработков на территории России. Не 70%, не 80%, не 90%. С точки зрения закона и логики – должно быть 100%. А задача Государственной Думы скорректировать законодательство под эти задачи.

Да, текущий закон о запрете рекламы у иноагентов отличный, один из лучших за прошедший год. Но и он все еще недостаточен – надо дожимать до конца.

Источник: Colonel Cassad


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