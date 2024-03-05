Верховный суд Российской Федерации представил сводную статистику

За прошедший 2023 год Верховный суд Российской Федерации представил сводную статистику, отражающую его деятельность. Общее число рассмотренных жалоб по арбитражным делам составило 47 424. В результате этого анализа выявлено, что лишь 503 дела (примерно 1%) были переданы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам.

Из этих 503 дел 492 жалобы были удовлетворены (97,8%). Это означает, что судебные акты по этим делам были пересмотрены, будь то их отмена или изменение. В основном, коллегия по экономическим спорам отменяла решения судов первой инстанции, направляя дело на повторное рассмотрение – это произошло в 273 случаях. Только в 74 делах коллегия самостоятельно выносила новые решения.

Апелляционная инстанция получила на рассмотрение 20 арбитражных дел, а кассационная – 8 споров. Важно отметить, что из 542 надзорных жалоб, поступивших за 2023 год, ни одна не была передана на рассмотрение президиума.