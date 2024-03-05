 

Верховный суд Российской Федерации представил сводную статистику

05.03.2024, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За прошедший 2023 год Верховный суд Российской Федерации представил сводную статистику, отражающую его деятельность. Общее число рассмотренных жалоб по арбитражным делам составило 47 424. В результате этого анализа выявлено, что лишь 503 дела (примерно 1%) были переданы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам.

Из этих 503 дел 492 жалобы были удовлетворены (97,8%). Это означает, что судебные акты по этим делам были пересмотрены, будь то их отмена или изменение. В основном, коллегия по экономическим спорам отменяла решения судов первой инстанции, направляя дело на повторное рассмотрение – это произошло в 273 случаях. Только в 74 делах коллегия самостоятельно выносила новые решения.

Апелляционная инстанция получила на рассмотрение 20 арбитражных дел, а кассационная – 8 споров. Важно отметить, что из 542 надзорных жалоб, поступивших за 2023 год, ни одна не была передана на рассмотрение президиума.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Мнение: За что на самом деле отсидел Королёв

05.03 / Рупор кремлевской пропаганды: В бою у Феодосии погиб патрульный корабль “Сергей Котов”

05.03 / Затраты на семейную ипотеку увеличатся до 1,5 трлн рублей

05.03 / Такер Карлсон продал подаренный ему в Москве Aurus Senat за 45 млн

05.03 / Онколог Беджанян предупредил, что проблемы с газообразованием могут указывать на рак

05.03 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 гвоздики товарищу Сталину.05.03.2024

05.03 / Гаишник-дальтоник 10 лет штрафовал автомобилистов за езду на зелёный свет

05.03 / Скандалы: «Понабрали родственников близких и дальних»

05.03 / Мнение: Что будет дальше

05.03 / Доходы российского бюджета от нефтегазовых ресурсов выросли в феврале на 270,1 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика