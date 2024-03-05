Верховный суд Российской Федерации представил сводную статистику
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За прошедший 2023 год Верховный суд Российской Федерации представил сводную статистику, отражающую его деятельность. Общее число рассмотренных жалоб по арбитражным делам составило 47 424. В результате этого анализа выявлено, что лишь 503 дела (примерно 1%) были переданы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам.
Из этих 503 дел 492 жалобы были удовлетворены (97,8%). Это означает, что судебные акты по этим делам были пересмотрены, будь то их отмена или изменение. В основном, коллегия по экономическим спорам отменяла решения судов первой инстанции, направляя дело на повторное рассмотрение – это произошло в 273 случаях. Только в 74 делах коллегия самостоятельно выносила новые решения.
Апелляционная инстанция получила на рассмотрение 20 арбитражных дел, а кассационная – 8 споров. Важно отметить, что из 542 надзорных жалоб, поступивших за 2023 год, ни одна не была передана на рассмотрение президиума.
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