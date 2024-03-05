Рупор кремлевской пропаганды: В бою у Феодосии погиб патрульный корабль “Сергей Котов”

В ходе ночного боя у Феодосии у нас был потерян патрульный корабль "Сергей Котов" атакованный крупной группой морских беспилотников. По разным данным было от 10 до 15 морских дронов, что превышало оборонительные возможности корабля.

Очевидно, что система, когда кораблям приходится отбиваться от дронов только из пулеметов в ближнем бою является недостаточной. Выработка мер противодействия дронам для нужд флота идет слишком медленно.

Во время атаки на патрульный корабль "Сергей Котов" к счастью, у нас обошлось без погибших. Экипаж свою задачу выполнил – вел бой против многочисленных БЭКов, несколько уничтожил.

После попаданий в корабль вел в меру наличных ресурсов борьбу за живучесть, но повреждения были слишком серьезными.

После чего экипаж покинул корабль – несколько моряков получили ранения, но погибших нет.

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