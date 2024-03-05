 

Затраты на семейную ипотеку увеличатся до 1,5 трлн рублей

05.03.2024, 18:05, Разное
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Министерство Финансов объявило о дополнительных расходах на льготную семейную ипотеку в 2024 году, которые составят примерно 260 млрд рублей. Программа будет продлена до 2030 года по указанию президента Владимира Путина.

При продлении программы для семей с детьми до шести лет сохранятся текущие условия и ставка 6%. Сумма расходов может быть скорректирована из-за изменений ключевой ставки. В то же время Минфин намерен снизить влияние льготных программ на ипотечный рынок.

В 2023 году объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ составил 90%. Министр финансов Антон Силуанов выразил намерение снизить этот показатель до 20–25%.

По поручению президента Минфин также продлил программу поддержки многодетных семей, предусматривающую выплату 450 тыс. рублей на покрытие ипотеки при рождении третьего ребенка. На эту программу планируется выделить около 50 млрд рублей в этом году.

Программы льготной ипотеки в РФ должны были завершиться 1 июля 2024 года. В ходе послания Федеральному собранию президент Путин отметил, что семейная ипотека, запущенная в 2018 году, улучшила жилищные условия более 900 тыс. российских семей. Он поручил сделать строящееся жилье в РФ еще доступнее и подчеркнул важность регулярного обновления жилищного фонда.


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