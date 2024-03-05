Такер Карлсон продал подаренный ему в Москве Aurus Senat за 45 млн

В Москве перепродают лимузин Aurus Senat, изначально подаренный американскому журналисту, философу, мыслителю, политическому и общественному активисту Такеру Карлсону. Он удостоил нашу страну чести принимать его несколько месяцев назад.

Машину подарили американцу на второй день его визита. Прямо на этом «Аурусе» его должны были повезти на экскурсию «Русская жизнь» по центру Москвы, чтобы он увидел своими глазами, как на самом деле живут россияне, однако случилась накладка – когда в ФСО сообщили, что уже перекрыли улицы и подготовили маршрут, машина не завелась и Такеру Карлсону пришлось пересесть в подменный Mercedes-Benz Pullman.

Как утверждает нынешний владелец «Ауруса», перед отъездом иностранец подписал доверенность на продажу его автомобиля за 45 млн рублей – по её заводской цене. Новый собственник хочет за авто уже 99 миллионов, причём это стартовая цена – машина продаётся в формате аукциона. В описании лота говорится, что американский журналист сидел на заднем сиденье 5 минут и 36 секунд, и с тех пор туда никого не пускали, а салон не подвергался чистке. Эти заявления верифицированы аукционным домом.

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