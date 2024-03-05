 

Онколог Беджанян предупредил, что проблемы с газообразованием могут указывать на рак

05.03.2024, 17:10, Разное
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Онколог Аркадий Беджанян в интервью aif.ru подчеркнул, что газообразование и вздутие живота могут быть патологическими в определенных случаях. Эти процессы могут быть вызваны нарушениями в организме, включая пищевую непереносимость, которая делает организм чрезмерно чувствительным к определенным продуктам, таким как глютен или лактоза.

Определение причины не всегда просто, но четкая связь между употреблением определенных продуктов и дискомфортом помогает в диагностике, сказал он. Беджанян также отметил, что патологическое газообразование, вызывающее распирание в животе, может быть признаком синдрома раздраженного кишечника, что создает проблемы с пищеварением.

Он предупредил, что самостоятельно определить причину неудобства нельзя, так как это может быть связано с различными проблемами, выявляемыми только специальными обследованиями. Поэтому при появлении нетипичного или сильного газообразования следует обратиться к врачу, учитывая возможность тяжелых заболеваний и опухолей.

Беджанян предупредил, что среди патологических причин газообразования включены воспалительные процессы, образование опухолей и инфекции желудочно-кишечного тракта.


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