 

Гаишник-дальтоник 10 лет штрафовал автомобилистов за езду на зелёный свет

05.03.2024, 15:33, Разное
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В Вологодской области проводят проверку в отношении 42-летнего капитана патрульно-постовой
службы Евгения Ратникова. Выяснилось, что в период с 2014 по 2024 годы он
страдал дальтонизмом и нарушением пространственного мышления, в результате чего нередко штрафовал автомобилистов за проезд
на зелёный свет.

Ратников всегда был на хорошем счету у руководства. Взяток он не
брал, план по штрафам стабильно перевыполнял, часто соглашался работать
в выходные дни и на праздники, за что получал премии и благодарности. Время от времени от автомобилистов поступали жалобы, что капитан
якобы незаконно оштрафовал их на езду на разрешающий зелёный сигнал светофора,
однако этому не придавали особого значения. По
мнению руководства ГИБДД, офицер с безупречной репутацией не мог заниматься столь
очевидной глупостью.

Такая ситуация
продолжалась вплоть до введения обязательного медосмотра для всех сотрудников
ГИБДД. Выяснилось, что Ратников страдает врождённой
формой дальтонизма и не различает красный и зелёный цвета, а из-за врождённого нарушения пространственного мышления часто путает лево и право, низ и верх. После этого Ратников был отстранён от несения службы. Капитан планирует покинуть ряды ГИБДД и устроиться
на работу электриком.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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