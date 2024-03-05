Скандалы: «Понабрали родственников близких и дальних»

Первый выпуск «Новой фабрики звезд» начался с громкого скандала

На телеканале ТНТ перезапустили знаменитую «Фабрику звезд». В шоу участвуют 17 юношей и девушек, которые борются за право занять место в шоу-бизнесе. А в этом им помогают наставники: представитель поп-крыла Сергей Жуков и суровый брутальный Шнур. Одно «но»: некоторые из ребят могли бы оказаться там уже по одному факту рождения. Кто эти конкурсанты и что об этом говорят россияне?

Вечер воскресенья. Первый концерт. Нарядные ведущие, волнующиеся конкурсанты — все как и 20 лет назад, когда «Фабрика звезд» еще казалась каким-то чудом. Но отчего же каждый третий участник старательно подчеркивает, что он из простых? А некоторые заявляют, что они из деревни. Или это чтобы сгладить тот неловкий момент, когда вы вдруг поймете, что на этом шоу слишком много своих? Например, племянница Гарика Мартиросяна Нонна Еганян, которая вместе с Ани Лорак спела песню «Удержи мое сердце».

При этом сам Гарик (а он, на минуточку, член жюри) аккуратно называет ее словом «родственница». Делает это только после выступления. И, пытаясь отшутиться, тут же предлагает об этом «забыть». Мол, она такая же, как и все, и пришла сюда на общих основаниях.

Ну члены жюри, может, и забудут, а вот зрители вряд ли. Хотя девочка бесспорно талантлива, в свое время даже получила прозвище «армянская Эдит Пиаф».

А вот — 22-летний участник по имени Лео…

Красивые ясные глаза. Впечатляющая шляпа. Просто хватай — и на экран! Но как же грустно вдруг узнать, что он сын директора ТНТ Тины Канделаки!

Лео давно выступает с рок-группой, сообщается в аннотации. Пишет музыку для сериалов. Снимался в российской адаптации турецкого фильма «Постучись в мою дверь». И так далее, и тому подобное…

Ребята из провинции утирают слезы. Куда им до него! Им для этого еще пахать и пахать.

Интересный момент: когда в финале концерта Сергею Шнурову предстоит выбрать, кого оставить — уроженца алтайского села Никиту Уфимцева или Лео — он подумает-подумает и оставит обоих. Ну а чего не оставить! В первом-то выпуске. Иначе будет взрыв.

Кто не вызвал таких эмоций, так это сын Михаила Круга Александр Круг. Может, потому что был крайне скромен. Может, потому что спел папину песню «Это было вчера». Но наблюдать за ним было интересно. Особенно когда у него спросили, в каком жанре он хотел бы петь.

Думаете, это шансон? Нет, ответил Александр, он хочет чего-то нового. А стоящая рядом мама подсказала: вот бы это был дуэт с Киркоровым или Бастой!

Что об этом думают зрители?

«Только Полина Быковская запомнилась, — делится впечатлениями Eva Bushina. — Остальные — скучная серая масса. Кое-кто и петь-то путем не умеет».

«Да уж, никто из участников не зацепил ни пением, ни харизмой, ни голосом, ни внешностью, — пишет в группе программы Алексей Волин. — Посмотрим, что будет дальше, но пока какой-то сюр. Жюри, конечно, это кринж. Зачем там Мартиросян, Хилькевич, Кока?»

«Какая фабрика, такое и жюри, — отвечает ему Любовь Наумова-Маркова. — Понабрали родственников близких и дальних, пусть хоть поют, а не болтаются без дела».

«Ничего общего с «Фабрикой звезд», — считает Даня Спицын. — Одни блатные детки и парочка из деревни для разнообразия. Ну посмотреть можно — но стоило ли снимать целое шоу, чтобы распиарить людей, у которых и так есть все возможности стать знаменитыми?»

«Что это за папин дом? — в свою очередь негодует Ксения Амелина. — 90% участников пропихнули родители или родственники. Позор! Противно смотреть!»

А Николай Волк считает, что это не программа, а однодневка.

«Для тех, кто смотрел «Фабрику» на Первом, — говорит он, — это шоу с ней никак не связано. Какое-то караоке для богатых детей и для тиктокеров».

«Только сына Круга знаю, — добавляет Николай. — Он хорошо поет, и песни хорошие. А шоу провальное и одноразовое».

Впрочем, как отмечают зрители, эту программу можно смотреть хотя бы ради Шнурова. Чего стоила его шутка про Анну Седокову! Артистку поставили петь с 16-летним Сашей Малаховым. Но он был холоден и безразличен.

«Мне это знаете, что напомнило? — спросил рокер. — Как ни странно, рыбалку. Вот бывает, что блесна классная, тебе она нравится — я сейчас про Аню, — но рыба на нее не клюет!»

«Так он малек еще, поэтому и не клюет», — осторожно вставил Егор Дружинин.

«А блесна крупная попалась, — продолжил Шнур. — И она все ходит и ходит… Нет, к блесне вопросов нет! Может, погода не та. Может, действительно малек. Но надо искать новую! Я шучу».

Яна Бобылкина

Оригинал материала: “Daily Storm”